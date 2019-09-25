"Багато любові і сонця": Каменських в бікіні похвалилася втечею з Потапом

Яскрава і активна парочка Настя Каменських і Потап встигають все - і працювати, і займатися спортом, та й і без веселощів не обходиться. Так, нещодавно вони з друзями вирушили до клубів у Києві, де не втрималися і влаштували запальні танці, які зняла на камеру подруга співачки. А тепер подружжя викроїли трохи часу і вирушили погрітися на сонечку у теплі краї.

Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram щаслива Настя, а також похвалилася апетитною схудлою фігурою в бікіні. Артистка позує на балконі спиною до камери, демонструючи пружні сідниці в стрінгах. Перед її очима відкривається прекрасний вид на море, пальми і басейн.

Як зізналася виконавиця, у них з Потапом є всього 4 дні на відпочинок.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Це наша з Потапом втеча. Лише на чотири дні. Багато любові і сонця", - підписала фотографію Каменських, причому англійською мовою.

Підписники тут же побажали зоряній парі гарного відпочинку і засипали співачку компліментами.

Нарешті бідолахи вирвалися на відпустку

Красуня

Воуууу

Ідеальна фігура

Щасті прикрашає нашу. Анастасію в мільйон разів

Яка ж ви красуня

Ух яка

УжеНиКакУКим

Супер сексуальна попа

Все як всі, а Настя-богиня, краса, супер, молодець, так тримати, любимо тебе!!!

Всхуднула че чи що ?

Улюблена красуня ,ти сексі

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських в ліфчику розбурхала мережу чуттєвим фото.

Раніше Потап поділився своїми поглядами на жіночу красу і розповів, яким віддає перевагу дівчатам.