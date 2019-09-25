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"Много любви и солнца": Каменских в бикини похвасталась побегом с Потапом

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Певица отправилась с любимым мужем в теплые края

Яркая и активная парочка Настя Каменских и Потап успевают все - и работать, и спортом заниматься, да и без веселья не обходится. Так, недавно они с друзьями отправились в клубов в Киеве, где не удержались и устроили жаркие танцы, которые сняла на камеру подруга певицы. А теперь супруги выкроили немного времени и отправились погреться на солнышке в теплые края.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram счастливая Настя, а также похвасталась аппетитной похудевшей фигурой в бикини. Артистка позирует на балконе спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы в стрингах. Перед ее глазами открывается прекрасный вид на море, пальмы и бассейн.

Как призналась исполнительница, у них с Потапом есть всего 4 дня на отдых.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Это наш с Потапом побег. Лишь на четыре дня. Много любви и солнца", - подписала фотографию Каменских, причем на английском языке.

Подписчики тут же пожелали звездной паре хорошего отдыха и засыпали певицу комплиментами.

  • Наконец-то бедолаги вырвались на отпуск
  • Красавица
  • Воуууу
  • Идеальная фигура
  • Счастье украшает нашу. Анастасию в миллион раз
  • Какая же вы красотка
  • Ух какая
  • УжеНиКакУКим
  • Супер сексуальная попа
  • Все как все, а Настя, богиня, красота, супер, молодец, так держать, любим тебя!!!
  • Всхуднула че ли ?
  • Любимая красотка ,ты секси

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских в лифчике взбудоражила сеть чувственным фото.

Ранее Потап поделился своими взглядами на женскую красоту и рассказал, каким девушкам отдает предпочтение.

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