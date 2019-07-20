"Багато з вас здогадалися": переможниця Холостяк 9 спантеличила фото у весільних сукнях

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша Квіткова показала розкішні вбрання нареченої на будь-який смак

Переможниця реаліті-шоу "Холостяк 9" і обраниця Микити Добриніна, Дарина Квіткова із задоволенням спілкується з шанувальниками на сторінці в Instagram і ділитися щасливими фото з коханим, а також розповідає про розвиток їх відносин. Дівчина показала, як пара облаштувала власний дім, але куди більший інтерес у шанувальників викликає питання, коли Даша і Микита зіграють весілля. Дівчина лише підігріла чутки про швидке заміжжя фото у весільному вбранні, остаточно заплутавши підписників. Тепер же вона вирішила розповісти, навіщо приміряла вбрання нареченої.

Так, екс-холостяк і його кохана вирушила на вікенд у Шар-ель-Шейх. Пара засмагає, купається і релаксує на курорті. В цей час Даша вирішила не мучити фанів і розповісти, навіщо вбралася у весільне вбрання. Виявилося, дівчина взяла участь у фотосесії та продемонструвала кілька вишуканих образів.

"Поки ми ніжимося близько моря і отримуємо сонячні поцілунки, хочу показати вам зйомку, яка була зовсім недавно. Чому я була у весільній сукні? Ось і відповідь. Багато хто, до речі, здогадалися. Яка сукня вам подобається найбільше? Дуже хочеться дізнатися ваші уподобання, а я потім розповім про свої", - пообіцяла вона.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Яскравий фотосет на фоні яхт вразив підписників 21-річної дівчини своєю розкішю. Даша приміряла пишна сукня з воланами і відкритими плечима, прозоре романтичне вбрання зі спідницею, оздобленою пір'ям і рукавами-ліхтариками, оригінальний ансамбль, що складається з ліфа корсетного типу без бретелей, який підкреслив лінію декольте, і довгої асиметричної спідниці зі шлейфом.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники прийшли в замішання, побачивши велику кількість розкішних суконь, і насилу зробили вибір на користь одного з них. Також вони залишили масу компліментів для Даші.

"Ти шикарна, Дашенька, чарівна і шалено красивий!", "Дуже гарні образи! Такі гарні, світлі, щирі!", "Дуже красива Даша, дуже красиві сукні", "Ви в 1 така ж повітряна, незважаючи на його пишність і шлейф", "Красуня", "Розкішні всі образи!", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше переможниця "Холостяк 9" Даша Квіткова показала зворушливий пляжний фототосет з коханим.

До слова, Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова організували спекотний фотосет в Одесі біля моря.