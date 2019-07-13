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"Відчуваю себе прицессой": переможниця Холостяк 9 похвалилася унікальною сукнею для червоної доріжки

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.07.2019 - 18:32
"Відчуваю себе прицессой": переможниця Холостяк 9 похвалилася унікальною сукнею для червоної доріжки
Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Холостяк 9 разом з обраницею приїхав в Одесу на кінофестиваль

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова днями повернулися з Парижа. Пара провела незабутній вікенд в місті коханя і романтики, де дівчина зустріла свій 21-й день нродження. Микита приготував сюрприз для коханої і сходив разом з нею в знаменитий паризький Діснейленд, а ввечері під вогнями Ейфелевої вежі закохані танцювали і цілувалися у всіх на очах. По поверненню в Україну, парочка не втрачала часу, а відразу вирушила на ювілейний Одеський міжнародний кінофестиваль. На сторінках в Instagram Даша і Микита опублікували фото з червоної доріжки.

Даша блищала в невагомій повітряній сукні в підлогу персикового кольору з великим декольте і оголеною спиною. Примітно, що вбрання було створено для Даші спеціально для урочистого випадку і навіть названо на честь дівчини!

Микита обрав класичний чорний костюм, білу сорочку і "метелик". Він виглядав підкреслено елегантно.

&quot;Відчуваю себе прицессой&quot;: переможниця Холостяк 9 похвалилася унікальною сукнею для червоної доріжки

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Сьогодні я відчуваю себе справжньою принцесою. По-перше, поруч шикарний чоловік. Дуже горда йти поруч і тримати тебе за руку. На мені ідеальне плаття. От чесно, Ідеальне. Я намалювала його собі в голові і його тут же його втілили в життя. Нічого зайвого, все дуже ніжно і красиво. Іспанський бренд Tina Valerdi створив сукню особисто для мене і дав йому назву "Daria", - похвалилася обраниця Микити.

&quot;Відчуваю себе прицессой&quot;: переможниця Холостяк 9 похвалилася унікальною сукнею для червоної доріжки

&quot;Відчуваю себе прицессой&quot;: переможниця Холостяк 9 похвалилася унікальною сукнею для червоної доріжки

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

На своїй сторінці екс-холостяк також опублікував серію аналогічних фото з червоної доріжки і написав: "Ювілейний Одеський міжнародний кінофестиваль. Кіно ми любимо, вже чекаємо кілька особливий прем'єр і спеціальну гостю Катрін Деньов".

Крім того, Даша потішила шанувальників романтичним і видовищним відео. Під музику дівчина біжить по коридору в режимі сповільненої зйомки, обертається через плече і посміхається. "Попелюшка або Титанік?" - запитала вона, запропонувавши свої асоціації з ефектним кадром, що ніби зійшов з великого екрану.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Daria (@kvittkova)

Раніше Микита Добринін влаштував романтику для коханої на даху готелю в Парижі.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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