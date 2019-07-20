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"Многие догадались": победительница Холостяк 9 озадачила фото в свадебных платьях

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.07.2019 - 18:27
"Многие догадались": победительница Холостяк 9 озадачила фото в свадебных платьях
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша Квиткова показала роскошные наряды невесты на любой вкус

Победительница реалити-шоу "Холостяк 9" и избранница Никиты Добрынина, Дарья Квиткова с удовольствием общается с поклонниками на страничке в Instagram и делиться счастливыми фото с возлюбленным, а также рассказывает о развитии их отношений. Девушка показала, как пара обустроила собственный дом, но куда больший интерес у поклонников вызывает вопрос, скоро ли Даша и Никита сыграют свадьбу. Девушка лишь подогрела слухи о скором замужестве фото в свадебных нарядах, окончательно запутав подписчиков. Теперь же она решила рассказать, зачем примерила наряд невесты.

Так, экс-холостяк и его возлюбленная отправилась на викенд в Шар-эль-Шейх. Пара загорает, купается и релаксирует на курорте. В это время Даша решила не томить фанов и рассказать, зачем облачилась в свадебный наряд. Оказалось, девушка приняла участие в фотосессии и продемонстрировала несколько изысканных образов.

"Пока мы нежимся около моря и получаем солнечные поцелуи, хочу вам показать съемку, которая была совсем недавно. Почему я была в свадебном платье? Вот и ответ.  Многие, кстати, догадались. Какое платье вам нравится больше всего? Очень хочется узнать ваши предпочтения, а я потом расскажу о своих", - пообещала она.

&quot;Многие догадались&quot;: победительница Холостяк 9 озадачила фото в свадебных платьях

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Яркий фотосет на фоне яхт поразил подписчиков 21-летней девушки своим великолепием. Даша примерила пышное платье с оборками и открытыми плечами, прозрачный романтичный наряд с юбкой, украшенной перьями и рукавами-фонариками, оригинальный ансамбль, состоящий из лифа корсетного типа без бретелей, подчеркнувший линию декольте, и длинной ассиметричной юбки со шлейфом.

 

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Поклонники пришли в замешательство, увидев обилие роскошных нарядов, и с трудом сделали выбор в пользу одного из них. Также они оставили массу комплиментов для Даши.

"Шикарная ты, Дашенька, обворожительная и безумно красивая!", "Очень красивые образы! Такие красивые, светлые, искренние!", "Очень красивая Даша, очень красивые платья", "Вы в 1 такая же воздушная, несмотря на его пышность и шлейф", "Красотка", "Роскошны все образы!", - отмечали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее победительница "Холостяк 9" Даша Квиткова показала трогательный пляжный фототосет с любимым.

К слову, Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова  организовали жаркий фотосет в Одессе у моря.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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