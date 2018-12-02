"Мені сподобалося": Оля Полякова звернулася до чоловіка через поцілунок з Астаф'євою

Відео: Оля Полякова про поцілунок з Дашею Астаф'євою (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська співачка Оля Полякова прокоментувала поцілунок з колегою Дашею Астаф'євою і навіть звернулася через це до чоловіка. Про це вона розповіла Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"Скільки вже я на цьому "1+1" перецілувалася, вже перерахувати однієї руки не вистачить. Я навіть стала жартувати: пішла по руках, а Полякова пішла по губах. Це було дуже природно. У неї такі м'які ніжні губи. Мені сподобалося", - сказала вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, Полякова навіть звернулася через це до свого чоловіка Вадима.

"А що? В чому кайф бути актрисою? Це ж не ти в цих сценах знімаєшся, це актриса. Це героїня, це Ілона. Чув, Вадим?", - підкреслила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Нагадаємо, під час пікантній фотосесії в стилі БДСМ із учасниками шоу "Топ-модель по-українськи" Полякова знімалася в латексних панчохах чорного кольору.

Також ми писали, що під час свого шоу "Королева ночі" в Києві Полякова встигла змінити 11 образів, серед яких — коротка сукня з латексу червоного кольору.

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