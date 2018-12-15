"Міс Всесвіт 2018" від США потрапила в расистський скандал

Фото: Дівчата-конкурсантки (instagram.com/missuniverse)

Учасницю конкурсу краси піддали критиці за її висловлювання

Учасниця конкурсу "Міс Всесвіт 2018" від США Сара-Роуз Саммерс потрапила в расистський скандал з-за того, що підсміювалася над іншими учасницями над тим, як вони говорять англійською мовою. Зокрема, це стосується дівчат з Азії. Відео з кпинами Сари потрапило в мережу, але потім його видалили.

"Що ви думаєте про "Міс В'єтнам?" Вона вдає, що так добре знає англійську мову, а коли ви ставите їй питання після бесіди, вона просто посміхається і киває. "Міс Білорусь" теж не говорить по-англійськи. Ніхто ж не говорить їх мовами", - з посмішкою і обуренням помітила Сара-Роуз Саммерс.

Зазначимо, що шоу для визначення найвродливішої дівчини Всесвіту відбудеться вже 17 грудня в Таїланді.

Такий коментар призвів до великої критики конкурсантки США в соцмережах. Люди запитали, чи знає Сара хоча б одну іноземну мову крім англійської.

Нагадаємо, що чилійська 27-річна модель, учасниця конкурсу "Міс Всесвіт - 2018" Андреа Діаз розповіла про те, що невдала косметична процедура на обличчі призвела до сильних опіків.

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