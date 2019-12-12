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"Міс Україна 2019" зворушила танцями з афроамериканськими дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.12.2019 - 09:31
"Міс Україна 2019" зворушила танцями з афроамериканськими дітьми
Маргарита Паша (Фото: instagram.com/missukraine_official)

Маргарита Паша показала, як проводить час перед конкурсом Міс Світу 2019

"Міс Україна 2019" Маргарита Паша поділилася зворушливим відео з афроамериканскими дітьми, які навчали її танцювати індійські танці. В ролику можна побачити 24-річну модеть, яка 14 грудня в Лондоні представить Україну на міжнародному конкурсі "Міс Світу 2019", вміло виконує танцювальні рухи разом з босими дівчатками.

Діти поряд з нею одягнуті в яскраві вбрання, а сама Маргарита - в повсякденному одязі - нюдовому комбінезоні.

"Незабутні моменти", - підписала відео Паша.

Незабутні моменти )))

Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)

Користувачі мережі оцінили старання Маргарити Паші і підтримали її:

  • Молодчина Маргарита. Ти приносиш радість і щастя, де б ти не була. Ти Сонце!
  • Просто розумниця!
  • Це так мило...
  • Дивно!

&quot;Міс Україна 2019&quot; зворушила танцями з афроамериканськими дітьми

Скріншот: instagram.com/missukraine_official

&quot;Міс Україна 2019&quot; зворушила танцями з афроамериканськими дітьми

Скріншот: instagram.com/missukraine_official

Нагадаємо, що 12 вересня в Києві відбулося фінальне шоу національного конкурсу краси "Міс Україна 2019", в якому перемогла Маргарита Паша. Красуня є студенткою Київського інституту міжнародних відносин за спеціальністю Міжнародне право. Також модель – майстер спорту з художньої гімнастики.

Також цікаво те, що після перемоги на конкурсі "Міс Україна 2019" Паша потрапила у скандал. Під час святкування Дня ООН в Україні дівчина відповіла на запитання "Чий Крим?", заявивши, що анексований РФ півострів "належить всім людям" і побажала йому процвітання: "Крим – всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам".

Раніше екстрасенс напророкував перемогу українці Маргариті Паші на конкурсі "Міс Світу 2019".

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