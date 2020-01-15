За мир! Оля Полякова розчулила глядачів у Чикаго своєю промовою про Україну (відео)

У мережі такоз з'явилося відео звернення Полякової
У рамках своїх перших гастролей «Королева Ночі» по США та Канаді, які розпочалися на Різдво, співачка дала аншлагові концерти у Маямі, Нью-Йорку, Торонто та Чикаго. Виступ в останньому, який відбувся у North Shore Center For Performing Arts, став найемоційнішим. Співачка вразила українську діаспору словами про Україну, викликавши сльози на очах у глядачів:
Після закінчення туру містами США та Канади співачка разом із продюсером Михайлом Ясинським та сім’ями відправляться у відпуску до Мексики.
Концерт Олі Полякової в США
Нагадаємо, раніше донька Олі Полякової, Маша розповіла про проблеми зі здоров'ям під час відпочинку в Майамі.