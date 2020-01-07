Королівський розмах: натхненна Оля Полякова вирішила стати господинею замку

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка відвідала знамениту віллу Джанні Версаче

Оля Полякова разом з двома дочками, Машею і Алісою, полетіла в Майамі, де не тільки відпочиває, але й активно займається спортом. Співачка ходить на пляж і розважається в компанії друзів. Під час американської відпустки артистка вирішила поєднати приємне з корисним – відвідати знакові місця і насолодитися вишуканою кухнею у фешенебельному закладі.

Так, Оля позує в розкішних інтер'єрах вілли Джанні Верчаче в Майамі. Вона разом з дітьми і друзями відвідала ресторан на території особняка легендарного дизайнера і була вражена побаченим.

"Ми замовили вечерю на віллі Версаче. Тут дуже гарний ресторан. Тут він жив і тут його вбили. Хто дивився "Вбивство Версаче", то це знімалося саме на цій віллі. Тут є готель, в якому можна зняти номер. До речі, коштує не так дорого. Ну, звичайно, дорогий ресторан. Також є розкішний басейн", - провела віртуальну екскурсію по будинку знаменитого кутюр'є співачка.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Також зірка влаштувала фотосесію в розкішних інтер'єрах біля басейну. Вона вибрала для походу в ресторан зручний і комфортний цлук – зручний чорний комбінезон з короткими штанами і комфортні сандалі.

"Думаю, теж куплю собі замок"- озвучила бажання "Королева ночі".

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники схвалили наміри зірки, а також тут же помітили, що вона вибрала для виходу в світ легкий і природний макіяж, які співачці дуже пасує.

Як Вам добре без бойового сценічного макіяжу! Ви виглядаєте на 10 років молодше без косметики і більш елегантно

Красуня

Супер природня краса

Олічка, ти прекрасна

Оля, ви на фото як дівчинка 18-річна. Залишайтеся завжди такою ж молодою, красивою і шаленою! З Різдвом вас!

Красуня. Чарівниця

Королева повинна жити в замку

Які гарні фото!

Красоточка

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що донька Олі Полякової, Маша розповіла про проблеми зі здоров'ям під час овідпочинку в Майамі.