"Таке було кілька разів": дочці Олі Полякової різко стало погано в США

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша відчула себе недобре під час пробіжки

Дочка Олі Полякової, 14-річна Маша Полякова разом з мамою та молодшою сестрою вирушила в Майамі. Але перед поїздкою дівчина встигла змінити імідж – вона підстриглася і вставила в ніс сережку. Правда, швидше за все, це був тимчасовий пірсинг, адже кадри з аксесуаром є тільки на відео з новорічної вечірки, а вже на відео з США прикраса зникла. У Маямі з Машею трапилася неприємність – виникли раптові проблеми зі здоров'ям. Про це вона розповіла в Instastories.

Маші стало зле під час ранкової пробіжки з мамою. У неї виникли проблеми з органами дихання.

"Коротше, у мене стався трабл. Значить, я бігала, у мене схопилолегені. У мене вже було таке кілька разів, через що я потрапляла в швидку. Тому, поки мама бігає, я йду", - пояснила дівчина, намагаючись віддихатися.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

До речі, Оля зазначала, що в Майамі з ранку на пробіжці можна зустріти чимало людей, які слідкують за своїм здоров'ям і бігають біля океану.

Маша вирішила прогулятися босоніж по берегу і прийти в себе. Потім вона долучилася до мами на пляжі. До речі, Оля Полякова не втрималася і зробила кокетливе фото в купальнику.

Увечері дівчині явно стало краще, і вона поїхала з подругою на прогулянку і не встояла перед спокусою сходити на шопиинг. Маша поділилася кадрами зі своїми б'юті-новинками: мерехтливою пудрою, палеткою тіней і прозорим блиском.

Нагадаємо, що Оля Полякова підкорила своєю появою у золотому "косминческом" вбранні на суперфіналі шоу "Х-фактор 10". Співачка блищала в ефектному образі з вузькою спідницею на блискавці і зачіскою прямо з 80-х.