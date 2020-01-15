За мир! Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине (видео)

В сети также появилось видео обращение Поляковой
В рамках своих первых гастролей «Королева Ночи» по США и Канаде, которые начались на Рождество, певица дала аншлаговые концерты в Майами, Нью-Йорке, Торонто и Чикаго. Выступление в последнем, который состоялся в North Shore Center For Performing Arts, стал самым эмоциональным. Певица поразила украинскую диаспору словами про Украину, вызвав слезы на глазах у зрителей:
После окончания тура по городам США и Канады певица вместе с продюсером Михаилом Ясинским и семьями отправятся в отпуск в Мексику.
Концерт Оли Поляковой в США
Напомним, ранее дочь Оли Поляковой Маша рассказала о проблемах со здоровьем во время отдыха в Майами.