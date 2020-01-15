За мир! Оля Полякова растрогала зрителей в Чикаго своей речью об Украине (видео)

В рамках своих первых гастролей «Королева Ночи» по США и Канаде, которые начались на Рождество, певица дала аншлаговые концерты в Майами, Нью-Йорке, Торонто и Чикаго. Выступление в последнем, который состоялся в North Shore Center For Performing Arts, стал самым эмоциональным. Певица поразила украинскую диаспору словами про Украину, вызвав слезы на глазах у зрителей:

«Боже, яке це велике щастя перелетіти через пів землі і побачити всіх вас. І почути ваші голоси, побачити ваші очі, як ви знаєте і співаєте мої пісні. Я навіть поняття не мала скільки тут є моїх прихильників. Я дуже щаслива, що сьогодні з вами тут зустрілася. Я хотіла вам побажати багато щастя, грошей, багато здоров’я…щоб ми, українці, хотіли жити в своїй країні, щоб в нас там було так добре і нам нікуди не хотілось їхати. А найголовніше, щоб в нашій країні якомога швидше був мир. Дуже вам дякую!», - завершила свое эмоциональное выступление Полякова.

После окончания тура по городам США и Канады певица вместе с продюсером Михаилом Ясинским и семьями отправятся в отпуск в Мексику.

Концерт Оли Поляковой в США

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой Маша рассказала о проблемах со здоровьем во время отдыха в Майами.