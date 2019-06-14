В міні-сукні і без макіяжу: діва Монро поділилася барвистими фото біля океану

Травесті-діва Монро не раз зізнавалася у своїй любові до подорожей й особливо до океану. Артистка зазвичай із задоволенням ділиться з підписниками знімками з своїх поїздок, а також враженнями від них. Зараз вона вирушила до улюблених океанських хвиль - в Португалію.

На своїй сторінці в Instagram Монро поділилася барвистими відпускними фото. На них вона зображена на березі океану, при цьому без звичного яскравого макіяжу. Діва в рожевій міні-сукні з леопардовим принтом, кепці і сонцезахисних окулярах позувала в ефектній позі на пляжі.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

На ще одному кадрі вона сидить на березі спиною до камери, милуючись на бурхливі хвилі. За словами зірки, вода занадто холодна для купання.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Я говорила вже, що одного разу пізнавши океан, будь-яке інше водоймище здається калюжею. Ваш улюблений хижий принт, істеричний колор, втягнула жири, напружила м'язи, страйке поуз і губки качечкою. Доброго ранку, всесвіт! Упс, вже обід. #неугомоннаяМонро #ноумейкап А водиця то крижана", - поділилася Монро.

Багато підписників зізналися, що теж люблять океан, а також захопилися довгими ногами знаменитості.

Ех, моя мрія - океан, він сниться мені

Ноооги, дуже красиві. Я Португалію дуже люблю, океан менше. Хоча він величезний, але холодний .Міні краще тепле море .

Фото просто шалене

Тільки поїхали з Лісабону на я Азорські:) але завтра цілий день знову в лісабоні)

Океан буває різний, іноді він брудний і бушує, а іноді теплий і ласкавий

Ах, які ніжки

Спортивне, мускулисте стегно )))

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, травести-діва Монро вразила своєю "магічної трансформацією", показавши фото "до і після".

Раніше травесті-діва Монро в сміливому образі оголилася на камеру. Вона позровала в пікантному вбранні і з синіми губами.

До речі, діва Монро розохотила мережу сміливою фотосесією в білизні.