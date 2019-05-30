З блакитними губами: травесті-діва Монро в сміливому образі оголилася на камеру

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Атистка поміркувала про популярність в мережі

Українська трвести-діва Монро за словом в кишеню не лізе і звикла говорити і писати те, що думає. Вона уміє майстерно епатувати публіку, приміряючи сміливі образи і влаштовуючи екстравагантні фотосесії. На цей раз знаменитість вирішила поєднати і те, і друге. Вона опублікувала в instagram зніімок, датований 2017-м роком, на якому позує у відвертому образі, оголивши груди, а також обговорила з підпиниками останній випуск пограми російській телеведучій Ксенії Собчак "Обережно, Собчак!"

Монро зацікавило протистояння "старої гвардії" світських левиць і молодого покоління "інстаграмниць", які спритно заробляють гроші фактично з повітря. Вона вирішила дати влучну саркастичну характеристику і тим, і іншим.

"Стару гвардія багатих і успішних, прийнято називати елітою ніби як, але давайте будемо чесними, з кого була сформована еліта в 90-их? Ага! Комуністи, їх діти комсомольці, КГБшнікі, бордові піджаки, директори магазинів і складів, бригадні, вірні фронтові подруги. Ну і табун художників, режисерів, архітекторів, акторів, письменників, професура, коротше еліта в правильному розумінні цього терміна, які були вхожі в найвищі кабінети і вихваляли владу", - поділилася вона своєю думкою.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Дівчат, які заробляють у соцмережах, які виглядають на фото бездоганно вона назвла "пружними і соковитими", які можуть безкоштовно отримувати елітну рекламну продукцію відвідувати закриті вечірки.

"Покоління 90-их - 00-вих, зіткнулося з героїнями сучасності: молодими, соковитими, пружними, вже підколотими, інста-дівами, які демонструють свої ідеальні, відретушовані фігури у своїх інста-акаунтах, і заробляють мільйони. Рекламні контракти річкою, речі і продукція вагонами у подарунок запрошення на найгучніші світські вечірки ящиками", - написала Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Вона зазначила, що в ході дискусії, кожна зі сторін залишилася при своїй думці і поступатися "місце під сонцем" оппоненткам не збиралася.

"Батл затягнувся на півтори години, і в кінці навіть запахло смаженим, але бійки не вийшло, соррі за спойлер, але якщо чекаєте шкандалю - ні фіга: Всі героїні цього повчального діалогу на своєму місці, і кожна готова боротися за своє місце і відстоювати! Благо зуби і нігті на місці", - констировала артистка.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Для себе ж вона зробила висновок, що красива доглянута зовнішність і відверті знімки – запорука успіху в мережі.

"Єдиний висновок, який зробила я: хочеш мільйонну аудиторію - давай більше оголення і сексу! Душа, глибокі думки, самокопання, почуття гумору, навіть нескінченні пі**страждання ніщо в порівнянні з шикарним, доглянутим декольте або стрункими ніжками!" - підсумувала вона.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Свої роздуми Монро супроводила епатажним фото, на якому зображена в чорній перуці з зачіскою каре і короткою чілкою. Особливої уваги заслуговує її яскравий макіяж – губи ультра синього кольору і широкі стрілки. Вона оголила груди, попередньо прикривши інтимну частину декоративною зіркою.

Раніше травесті-діва Монро зробила душевне зізнання в День Києва.

До слова, діва Монро розохотила мережа сміливою фотосесією в білизні.