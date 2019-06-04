До і після: діва Монро вразила своєю "магічною трансформацією"

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка також висловила свої думки про сліпу батьківську любов

Епатажна травесті-діва Монро виходить у світ в яскравих і ефектних образах, з вражаючими зачісками і красивим макіяжем. Однак вдома вона виглядає по-іншому - і вирішила показати шанувальникам, як саме. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фотоколажем в стилі "до і після", на якому вона зображена до і після входження в образ.

На першому кадрі Монро позує без грама косметики і навіть без брів, а на голові у неї пов'язка з червоною діадемою. На другому ж вона вже при параді - в рудій перуці і з яскравим макіяжем.

У підписі до публікації знаменитість висловила свою думку щодо участі дітей у всіляких конкурсах і шоу та сліпу любов батьків.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Давно не балувала вас магічними трансформаціями, розуміючи, що всі вже звикли і без істерик, спокійно сприймають будь-які форми перевтілення!

Ну навряд чи знайдеться адекватна доросла людина, яка все ще вважає, що веселі і життєрадісні клоунеси, ходять постійно в бойовому розкрасі, засинаючи і прокидаючись в стані #бегомнасцену. Коротше, я взагалі збиралася настрочити величезний текст на тему батьків і їх бажання будь-якими способами просунути своїх дітей! В останньому прямому ефірі я трохи пройшлася по цій темі, через призму скандалу в одному з дитячих талант-шоу. Але! Це було, є і буде. І діти будуть, як обдаровані і талановиті, Так і діти статисти. І батьки, які за свою дитину горло порвуть і останній кришталь продадуть, лише б помітили! І корисливі дорослі тітки і дядьки, які, розуміючи всю максимальну ступінь людського пі@деца, продовжують організовувати конкурси талантів, умінь, спорту і краси.



Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

У сучасних медіа, де кожен чих вже давно монитезован, діти це нескінченний ресурс зароблення грошей. Я випадково залізла на якийсь дитячий канал: дівчинка років восьми, начебто вже у школу ходить, бадьоренько Так, впевненим напором тріщить в камеру, і у неї аудиторія більша, ніж моя. Ну я спочатку подумала про накрутку, батьки прикупили ботів і перегляди, а ні фіга! В коментах сотні компліментів, явно написаних батьками, які ведуть аналогічні канали своїх малолітніх дітей. Я рандомно потыкала на ави цих каналів... Відчуваю скоро, відразу після народження, ось прямо на виході, родаки відразу почнуть знімати контент і від імені новоявленого на світ дитину вести трансляцію в світ, отримуючи тугрики на рахунок! Чи так вже роблять!? Я не проти змагальних конкурсів. Вони реально одних загартовують, а для інших трагедія. Але в будь-якому випадку - це формування особистості і колосальний досвід! Я проти сліпої любові, яка частіше губить, душить, руйнує, не залишаючи вибору! Ось. Начебто не хотіла мудрувати, а вийшов повчальний текст! І так, у мене нема дітей, але я теж була дитиною і можу поміркувати. Угу", - висловилася Монро.

Підписники діви поспішили висловити свої думки з цього приводу, а також захопилися її вмінням так перевтілюватися.

"Монро, ви як завжди НЕПЕРЕВЕРШЕНІ. В рудому кольорі і з цією короною нагадали мені Хюррем Султан. Спасибі, що ви є та діліться своїми думками! Читати і дивитися - одне задоволення"

"Спостерігаю деякі приклади гіперопіки і просто страшно за наступні покоління, і ага, цей долбоебический довід - своїх дітей немає, ти не маєш права слова"

"Який цвееет"

"Монро привіт, в точку сказала, особливо останні рядки про кохання, ну ти зрозуміла))"

"А Ви самі робите собі мейк? оч красиво і професійно"

"О, так! У цих мамо-папських ютьюб канал діти давно закалачивают гроші Точніше, батьки на них. А є канали, де діти на стримах відверто жебракують донати на шоколадку-пенал-великий-телефон-собачку"

"Так , Монро, ви праві, це конкурси марнославства батьків"

"Розумниця! Зірка зовні і всередині"

"Знаєте, Монро, моя дочка (4 роки), побачивши це фото сказала :" О! Мамо, так це ж Білосніжка ")))"

"Неповторно і білі!!!!!"

"Ой, ну ви просто бомбезний, такий свіжий колір обличчя завжди Вірно, дитині необхідний вибір, щоб він потім не дорікнув, що це було вам, батькам треба, а не мені"

Нагадаємо, травесті-діва Монро в сміливому образі оголилася на камеру.

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До речі, діва Монро розохотила мережу сміливої фотосесією в білизні.