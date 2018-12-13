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"Очаровашки": Маша Єфросиніна розчулила фото з підрослим сином

Lite » Зірки 13.12.2018 - 13:14
"Очаровашки": Маша Єфросиніна розчулила фото з підрослим сином
Маша Єфросиніна (фото: LITE)

Єфросиніна на своїй Instagram-сторінці показала миле фото з чотирирічним сином

На допрем'єрний показ сімейної комедії Семена Горова "Пригоди S Миколая" 39-річна актриса прийшла разом з чоловіком – 43-річним бізнесменом Тимуром Хромаєвим та чотирирічним сином Олександром.

&quot;Очаровашки&quot;: Маша Єфросиніна розчулила фото з підрослим сином

Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна зіграла в комедії українського режисера головну роль. Партнером Маші по фільму став відомий майстер спорту і актор Василь Вірастюк, а також польський актор Пшемислав Ципріанськи.

Допрем'єрний показ сімейної комедії відбувся 11 грудня в столичному кінотеатрі "Жовтень".

Картина розповідає історію другокласника Артема, в гості до якого перед днем Святого Миколая раптово приходить сам Миколай. Згодом виявляється, що це злодій, одягнений в костюм чарівника.

&quot;Очаровашки&quot;: Маша Єфросиніна розчулила фото з підрослим сином

Маша Єфросиніна з сином Сашком (скріншот поста: instagram.com/mashaefrosinina)

Користувачі мережі були зачаровані сімейним фото.

"Дуже миле фото", – коментує katia_zharonina.

"Вираз обличчя Олександра такий няшний! Мася! Який кайф!", – захоплюється olgam4432.

"Очаровашки", – розчулюється alyonazdorenko.

"Який "канёсенький", – пише alesiagerasimenko.

"Яке то щастя", – ділиться vasilinaachkan.

Публікація набрала вже більше 10 тисяч лайків.

&quot;Очаровашки&quot;: Маша Єфросиніна розчулила фото з підрослим сином

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали про деталі ефектного образу актриси, в якому вона з'явилася на допрем'єрному показі комедії Семена Горова "Пригоди S Миколая".

Зірка також нещодавно опублікувала селфі з сином. На фото вона показала своє обличчя без макіяжу.

Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

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