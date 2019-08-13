На всі випадки життя: Тоня Матвієнко назвала топ-4 секрети краси і ідеальної фігури

Тоня Матвієнко (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ексклюзивно для LITE Тоня Матвієнко поділилася важливими секретами краси

Тоня Матвієнко неодноразово зазначала, що вона дуже скрупульозно стежить за собою і фігурою, вдаючись до різних "методів краси", які дозволяють їй триматися у формі. Зазначимо, що 38-річна українська співачка – мама двох доньок, Уляни та Ніни. При цьому Ніна народилася у січні 2016 року. Слід зазначити, що після народження другої дочки Тоня Матвієнко змогла дуже швидко повернутися в форму. Ексклюзивно для читачок LITE Матвієнко поділилася секретами краси і назвала 4 правила, які дозволяють їй залишатися у формі!

№1 Каша на всі випадки життя

За молодий зовнішній вигляд виконавиці "відповідають" каші. При цьому улюблена в раціоні Матвієнко — звичайна гречка!

"Дуже корисна, в ній мало вуглеводів, які до того ж засвоюються повільно завдяки клітковині, багато білка і заліза. Взагалі, дієтологи часто рекомендують її для підвищення рівня гемоглобіну. По-друге, її легко готувати. Раз я навіть сиділа на гречано-кефірній дієті. Швидко досягається омолоджуючий ефект, ніяких проблем зі здоров'ям і немає дикого почуття голоду, через який часто кидають дієти, а потім об'їдаються ще більше", - наголошує співачка.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян - спортивна сім'я (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

№2 Спорт, басейн і масажі

Матвієнко наголошує — жінкам важливо вчасно зміцнювати м'язи "проблемних" зон на тілі. Приміром, внутрішньої частини стегна!

"Не обходжуся і без спортзалу. Особливу увагу приділяю внутрішній стороні стегна, трицепсу і пресу. Якщо не працювати над цими зонами зараз, то з віком, шкіра і м'язи в цих місцях втрачають тонус. А після тренувань, відвідую басейн і масажиста. Ці процедури також допомагають виглядати свіжо і молодо", - радить Матвієнко.

До речі, раніше співачка Оля Полякова показала ефективне тренування для рук і ніг. Примітно, що комплекс вправ якраз спрямований на боротьбу з "проблемними" зонами - внутрішня частина стегон, "вушка" на стегнах і в'ялі руки.

№3 Кератинове відновлення волосся



"Моє волосся дуже страждає від постійних завивок, фенів, прасок, лаків і хімічних засобів. Постійно якісь зйомки, концерти, телеефіри, і якщо б я не робила кератинове відновлення кожні 3-4 місяці, могла б забути про м'яке, міцне, блискуче волосся, та ще й зберігши їх довжину", - уточнює виконавиця.

Фото: instagram.com/tonya_matvienko

№4 Обов'язкові ранкові та вечірні ритуали

"Вранці, після пробудження, протираю обличчя тоніком і наношу крем. А ввечері обов'язково змиваю макіяж. Навіть коли заповзаю додому з концертів напівмертва, і хочеться впасти спати в одязі, прямо де стоїш, збираюся з останніми силами і приводжу особа у порядок. Нещодавно відкрила для себе корейський крем, в якому є компонент слини пташок, завдяки якому вони в'ють гнізда. Він зволожує шкіру, запобігання утворенню зморшок і вирівнює тон шкіри. А для літа — взагалі знахідка: він дуже легкий, не скачується і шкіра не блищить", — підсумувала Тоня Матвієнко.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко зачарувала милим відео з донькою. Співачка похвалилася артистичністю своєї крихітки!

Цікаво, що до цього дочка Тоні Матвієнко дебютувала у зйомках кліпу своєї зіркової мами!