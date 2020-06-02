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Такі милі: Лілія Подкопаєва підкорила рідкісним фото трьох дітей разом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2020 - 12:33
Такі милі: Лілія Подкопаєва підкорила рідкісним фото трьох дітей разом
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка закликала всіх робити дитинство яскравим і безтурботним

Лілія Подкопаєва проводить карантин в Атланті (США) разом зі своїм чоловіком Ігорем Дубинським і трьома дітьми. Зазначимо, що у гімнастки двоє дітей від попереднього шлюбу - дочка Кароліна і прийомний син Вадим. А у вересні минулого року вона народила коханому дочку, якій дали ім'я Евеліна. При цьому зіркова мама почала показувати дитину практично відразу, не піддаючись забобонам. На честь Дня захисту дітей, що відзначається 1 червня, Лілія поділилася рідкісним знімком, на якому всі троє її спадкоємців зображені разом.

На фото Вадим тримає на руках сплячу дівчинку Евеліну, ніжно дивлячись на неї, а Кароліна обіймає брата за плече і щасливо сміється. Подкопаєва закликала захищати дитинство малюків і робити його безтурботним і яскравим.

Такі милі: Лілія Подкопаєва підкорила рідкісним фото трьох дітей разом

Фото: Лілія Подкопаєва показала своїх дітей (instagram.com/podkopayeva_official)

"Діти завжди були і є найбільш вразливою і незахищеною категорією громадян. У сучасному світі особливо хочеться захистити дитинство від всього руйнівного: від байдужості та жорстокості, від непотрібної інформації та раннього дорослішання, від воєн і важких хвороб. Сьогодні, в День захисту дітей, давайте згадаємо про це «право на дитинство». Тільки ми, дорослі, можемо зробити дитинство яскравим і безтурботним. Нехай кожна дитина почуває себе захищеною, потрібною, коханою і безмежно щасливою!" - зворушливо написала спортсменка.

Шанувальники залишили багато зворушених відгуків і зазначили, що Лілія - чудова мама.

  • Які золоті слова
  • Лиличка ви молодець, ви супер матуся.
  • Як мило!здоров'я вашій сім'ї ,діти у вас просто чудові
  • Дякую за дуже важливі слова
  • Чудове фото
  • Хочеться підписатися під кожним Вашим словом. Щасливого дитинства всім дітям. Дуже гарне фото
  • Лілія ви чудова мама
  • Яке Фото Прекрасне
  • Я Вами захоплююся і пишаюся

Такі милі: Лілія Подкопаєва підкорила рідкісним фото трьох дітей разом

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва зачарувала рідкісним фото з малятком Евеліною на березі океану.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Лилия Подкопаевасындочь
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