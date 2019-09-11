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"Балерина-поетеса": чуттєва Кухар в розкішному прозорій сукні приголомшила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.09.2019 - 10:27
"Балерина-поетеса": чуттєва Кухар в розкішному прозорій сукні приголомшила мережу
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина розкрилася для шанувальників з нового боку

Катерина Кухар полюбилася глядачам не тільки завдяки своєму таланту прими-балерини і дотепності в якості судді шоу "Танці з зірками", але і витонченості і витонченості, яке вона демонструє в усьому, починаючи з одягу і закінчуючи позами для фото. Зірка якось зізналася, що намагається бути чесною перед глядачами та не приховувати справжні емоції та переживання. Так, балерина здивувала шанувальників не тільки новим фото, але і пронизливою поезією – підписники знаменитості в Instagram одразу ж припустили, що душевна любовна лірика – справа рук талановитої Катерини.

Прима-балерина відображена в розкішному пишному платті ніжного пудрового відтінку. Прозора багатошарова спідниця з розрізом дала можливість оцінити її стрункі ноги. Ліф виконаний з атласної тканини з прозорою вставкою в області декольте і коротким рукавом оригінального крою.

&quot;Балерина-поетеса&quot;: чуттєва Кухар в розкішному прозорій сукні приголомшила мережу

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Уйдем отсюда, все равно куда.
Только с тобой: без имени, без почты,
Без памяти, смотри в мои глаза.
Всегда смотри, без прошлого, бессрочно.
Ты в каждом миге прожитого дня,
Ты в доброте, той, что вложили в детстве,

Ты даже там где не было меня,
…Я сердцем чувствую, как бьется твое сердце", - залишила Катерина зворушливі поетичні рядки і хештег #поезіядуші.

Шанувальники балерини одразу ж запідозрили, що автором вірша є сама зірка. Вони прийшли в захват не тільки від краси і грації артистки, але і від її раптово виявленого таланту.

  • Ви балерина-поетеса
  • Красиво
  • Дуж гарно!
  • Супер
  • Дуже красиво! По-графски
  • Ви автор?
  • Це дуже красиво! Дуже чекаю від вас більше розмовних історій
  • Як же душевно і красиво
  • Діва
  • Це Ваші вірші? Дуже красиво
  • Неймовірно красива і талановита

Скріншот коментарів

Раніше Катерина Кухар проговорилася про труднощі нового сезону шоу "Танці з зірками 2019".

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