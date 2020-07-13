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Милашка: Настя Каменських в одному ліфчику засвітила розкішне декольте

Понеділок 13 липня 2020 15:37
Милашка: Настя Каменських в одному ліфчику засвітила розкішне декольте
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка взяла курс на продуктивний початок тижня

Настя Каменських намагається не залишати шанувальників без мотивуючих постів і налаштовує їх на позитивній лад, заряджаючи енергією і вірою в свої сили. Співачка буквально випромінює впевненість у собі і щедро ділиться хорошим настроенем, не забуваючи нагадувати про важливість спорту як складовий любові до себе і поваги до свого тіла і здоров'ю. Велику частину часу співачка проводить за містом і публікує свої фото, зробленими в інтер'єрах або у дворі дому. Свіжий знімок не став винятком.

Настя відображена у ліфі кольору мокко від купальника, який дозволив закцентувати увагу на декольте зірки. Вона взяла в руки гобеленову подушу і ледь помітно посміхається в об'єктив. Артистка вирішила обійтися без макіяжу.

"З початком нового тижня. Я обожнюю понеділки і відчуття оновлення, яке він приносить. Обожнюю писати нові завдання. А потім, кожен вечір закреслювати виконані і радіти, що стаю все ближче до своїх цілей. А ви вже розпланували свою тиждень? До речі, ви робите замітки в телефоні або як я, ручкою в блокноті?" - запитала співачка.

В коментарях шанувальники поспішили обдарувати свою улюбленицю компліментами.

  • Зайка така
  • Прекрасне фото
  • Настуся, ти супер
  • Сонечко
  • Ти така красива
  • Яка гарна
  • Круто
  • Дуже класна
  • Боже, яка красуня, посмішка просто супер, обожнюю вас
  • Настя, ви чудово виглядаєте, браво

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських поділилася фото в яскравому купальнику і сітчастій туніці.

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Новини України Настя Каменських
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