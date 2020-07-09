Скільки щастя! Сонячна Настя Каменських зачарувала фото в образі сільської красуні

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка закликала шанувальників радіти кожному дню

Настя Каменських вміє радіти простим речам і залишатися на позитиві у будь-якій ситуації, чому і вчить шанувальників. Вона щодня мотивує своїм прикладом і закликає насолоджуватися кожним моментом життя, адже він безцінний. Так, співачка поділилася серією щасливих атмосферних сільських фото, на яких позує босоніж в легкій картатій сукні вільного крою.

Артистка безтурботно посміхається, прикривши очі, і демонструє стрункі ніжки і кокетливо оголене плече. Вона крокує босоніж по траві біля старих дерев'яних воріт, які стали оригінальним фотофоном для її сонячних атмосферних фото.

"Стільки ж щастя в простих речах. Бути на природі, дихати свіжим повітрям, відчувати спокій і умиротворення. Їсти ягоди прямо з грядки, сміятися, цілувати близьких, а вечорами разом пити чай. Життя - вона тут і зараз! В цю саму секунду! Просто відчуйте це", - закликала співачка.

Настя Каменських позувала босоніж і без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

В коментарях шанувальники захопилися життєрадісністю Насті і її незвичним для них образом сільської красуні.

Красуня

Так гарно і ніжно!

Сільська дівчина,краля!

Красиві ніжки

Скільки ніжності ,сонячного світла і краси в тобі

Настуня така натуральна і щаслива

Душа в цьому фото

Незвично бачити Вас з такими фото локаціями. Красуня

Кайфова

Яка б не була локація, ви, Настя, як завжди неперевершена

Скріншот коментарів

Також співачка опублікувала мотивуюче фото в чорному топі і лосинах. Вона перерахувала переваги спортивного початку дня, а в якості доказу "висунула" плоский животик і підтягнуті форми.

"Як же я обожнюю ранкові тренування! Заняття спортом зранку прискорюють обмін речовин і спалюють все непотрібне на тілі швидше, ніж тренування в інший час доби! А ще покращують настрій і підвищують продуктивність на весь день!" - зізналася зірка.

Настя Каменських показала спортивну фігуру (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських в легкому прозорому натуральному платті-сорочці вільного крою перетворилася в лісову німфу.