Милашка: Настя Каменских в одном лифчике засветила роскошное декольте

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица взяла курс на продуктивное начало недели

Настя Каменских старается не оставлять поклонников без мотивирующих постов и настраивает их на позитивній лад, заряжая энергией и верой в свои силы. Певица буквально излучает уверенность в себе и щедро делится хорошим настроенем, не забывая напоминать о важности спорта как составляющий любви к себе и уважения к своему телу и здоровью. Большую часть времени певица проводит за городом и публикует свои фото, сделанные в интерьерах или во дворе дома. Свежий снимок не стал исключением.

Настя запечатлена в лифе цвета мокко от купальника, который позволил сакцентировать внимание на декольте звезды. Она взяла в руки гобеленовую подушу и едва заметно улыбается в объектив. Артистка предпочла обойтись без макияжа.

"С началом новой недели. Я обожаю понедельники и ощущение обновления, которое он приносит. Обожаю расписывать новые задачи. А потом, каждый вечер зачеркивать выполненные и радоваться, что становлюсь все ближе к своим целям. А вы уже распланировали свою неделю? Кстати, вы делаете заметки в телефоне или как я, ручкой в блокноте?" - спросила певица.

В комментариях поклонники поспешили одарить свою любимицу комплиментами.

Зайка такая

Прекрасное фото

Настенька, ты супер

Солнышко

Ты такая красивая

Какая красивая

Круто

Очень классная

Боже, какая милашка , улыбка просто супер, обожаю вас

Настя, вы шикарно выглядите, браво

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась фото в ярком купальнике и сетчатой тунике.