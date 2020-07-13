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Милашка: Настя Каменских в одном лифчике засветила роскошное декольте

Понедельник 13 июля 2020 15:37
Милашка: Настя Каменских в одном лифчике засветила роскошное декольте
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица взяла курс на продуктивное начало недели

Настя Каменских старается не оставлять поклонников без мотивирующих постов и настраивает их на позитивній лад, заряжая энергией и верой в свои силы. Певица буквально излучает уверенность в себе и щедро делится хорошим настроенем, не забывая напоминать о важности спорта как составляющий любви к себе и уважения к своему телу и здоровью. Большую часть времени певица проводит за городом и публикует свои фото, сделанные в интерьерах или во дворе дома. Свежий снимок не стал исключением.

Настя запечатлена в лифе цвета мокко от купальника, который позволил сакцентировать внимание на декольте звезды. Она взяла в руки гобеленовую подушу и едва заметно улыбается в объектив. Артистка предпочла обойтись без макияжа.

"С началом новой недели. Я обожаю понедельники и ощущение обновления, которое он приносит. Обожаю расписывать новые задачи. А потом, каждый вечер зачеркивать выполненные и радоваться, что становлюсь все ближе к своим целям. А вы уже распланировали свою неделю? Кстати, вы делаете заметки в телефоне или как я, ручкой в блокноте?" - спросила певица.

В комментариях поклонники поспешили одарить свою любимицу комплиментами.

  • Зайка такая
  • Прекрасное фото
  • Настенька, ты супер
  • Солнышко
  • Ты такая красивая
  • Какая красивая
  • Круто
  • Очень классная
  • Боже, какая милашка , улыбка просто супер, обожаю вас
  • Настя, вы шикарно выглядите, браво

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Настя Каменских поделилась фото в ярком купальнике и сетчатой тунике.

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