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В купальнику і без макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на літньому кадрі

П'ятниця 10 липня 2020 15:33
В купальнику і без макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на літньому кадрі
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка показала свою розслаблену п'ятницю

На сцені Настя Каменських - справжня діва і фатальна красуня, однак у повсякденному житті зірка часто обходиться без макіяжу і любить приміряти зручні луки. Так, днями співачка постала в образі милої сільської дівчини - для повної атмосфери вона навіть позувала босоніж! Свою п'ятницю Настя почала на релаксі - вони з Потапом живуть у приватному будинку з великим двором і басейном, де можна чудово відпочити влітку.

Щаслива артистка поділилася в мережі милим літнім кадром, на якому вона зображена в яскраво-рожевому купальнику. Зверху Каменських накинула чорну прозору накидку і зробила цікаве селфи, піднявши камеру вгору. Волосся вона зібрала в хвіст, а також не стала фарбуватися, демонструючи свою натуральну красу.

"Доброго ранку п'ятниці. Як у вас справи? Які плани на ці вихідні?" - поцікавилася Настя у шанувальників.

В купальнику і без макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на літньому кадрі

Настя Каменських в бікіні показала свій ранок (фото: instagram.com/kamenskux)

Фоловери з задоволенням діляться своїми планами, а також захоплюються красою артистки.

  • Переглянути всі серії NKблога і відпочивати
  • Застрягну в СПА-салоні
  • @kamenskux ви просто красуня. ми Вас дуже любимо
  • Вау
  • красоточка
  • Провести Свекра їде за кордон, і розвиватися
  • Настуся, ти найкрасивіша жінка в Україні. Так тримати!!!!
  • настюша, ти принадність, немає слів, красотулька
  • Привіт! Буду завтра крутити закрутки на зиму
  • Наша україночка
  • Шикарна

В купальнику і без макіяжу: Настя Каменських підкорила натуральною красою на літньому кадрі

Скріншот коментарів

Раніше загадкова Настя Каменських в прозорому вбранні заворожила магнетизмом на атмосферних фото.

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