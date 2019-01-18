"Мікс Х'юстон і Джексона": несподіваний образ Наомі Кемпбелл

Образ моделі зробив її схожою відразу на двох знаменитостей
В несподіваному образі з'явилася знаменита чорношкіра модель Наомі Кемпбелл на фото, які вона опублікувала в соціальних мережах. На фото "чорна пантера" модних подіумів виглядала незвично, з зачіскою з волосся різних відтінків. Шоколадно-карамельні кучері на короткій стрижці Наомі справили фурор на показі в рамках тижня чоловічої моди в Парижі бренду Louis Vuitton.
Фото: (instagram.com/naomi)
У мережі висловили припущення, що нова густа шевелюра Наомі — це ні що інше, як чергова перука, адже давно вже відомо, що у моделі проблеми з волоссям.
Фото: (instagram.com/naomi)
Однак, це не зменшило того ефекту, що зірка призвела на своїх підписників.
Скріншот: Коментарі до посту Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomi)
"Суміш Майкла Джексона і Вітні Х'юстон"
"Ось це так"
"Виглядає як Вітні Х'юстон"
"Вражаюче!!! Люблю ваше волосся!"
"Так красива, досконалість"
"Люблю цей погляд!"
"Чудова"
"Приголомшливо!"
"Чудова"
"Алмаз ......", - написали фанати в коментарях до фото.
Фото: Наомі Кемпбелл і Вергілій Абло (instagram.com/naomi)
Крім помітноі зачіски, шанувальники звернули на ефектний образ моделі в цілому. На світський вихід вона наділа шовкову сукню в трендовому стилі плісе в ніжних рожево-бежевих відтінках і подовжений піджак від Louis Vuitton, а також високі чоботи молочного відтінку. Великі окуляри-авіатори і помітні прикраси з жовтого металу, які підкреслювали розкішний образ Наомі.
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