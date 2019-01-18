"Мікс Х'юстон і Джексона": несподіваний образ Наомі Кемпбелл

Фото: Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomi)

Образ моделі зробив її схожою відразу на двох знаменитостей

В несподіваному образі з'явилася знаменита чорношкіра модель Наомі Кемпбелл на фото, які вона опублікувала в соціальних мережах. На фото "чорна пантера" модних подіумів виглядала незвично, з зачіскою з волосся різних відтінків. Шоколадно-карамельні кучері на короткій стрижці Наомі справили фурор на показі в рамках тижня чоловічої моди в Парижі бренду Louis Vuitton.

Фото: (instagram.com/naomi)

У мережі висловили припущення, що нова густа шевелюра Наомі — це ні що інше, як чергова перука, адже давно вже відомо, що у моделі проблеми з волоссям.

Фото: (instagram.com/naomi)

Однак, це не зменшило того ефекту, що зірка призвела на своїх підписників.

Скріншот: Коментарі до посту Наомі Кемпбелл (instagram.com/naomi)

"Суміш Майкла Джексона і Вітні Х'юстон"

"Ось це так"

"Виглядає як Вітні Х'юстон"

"Вражаюче!!! Люблю ваше волосся!"

"Так красива, досконалість"

"Люблю цей погляд!"

"Чудова"

"Приголомшливо!"

"Чудова"

"Алмаз ......", - написали фанати в коментарях до фото.

Фото: Наомі Кемпбелл і Вергілій Абло (instagram.com/naomi)

Крім помітноі зачіски, шанувальники звернули на ефектний образ моделі в цілому. На світський вихід вона наділа шовкову сукню в трендовому стилі плісе в ніжних рожево-бежевих відтінках і подовжений піджак від Louis Vuitton, а також високі чоботи молочного відтінку. Великі окуляри-авіатори і помітні прикраси з жовтого металу, які підкреслювали розкішний образ Наомі.

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