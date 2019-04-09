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Не заважай хлопцеві фоткатись! Тодоренко розчулила мережу фото з племінником

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2019 - 22:52
Не заважай хлопцеві фоткатись! Тодоренко розчулила мережу фото з племінником
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регіна Тодоренко показала фото з Дадо і звернулася до фанів

Регіна Тодоренко, яка часто балує своїх шанувальників фото з відпочинку в Дубаї в Арабських Еміратах, показала новий знімок зі своїм племінником Дадо і розповіла про благодійну акцію, в якій збирається взяти участь. Також популярна телеведуча у своєму Instagram закликала підписників долучатися до заходу, щоб допомогти дитячому хоспісу "Будинок з маяком".

Її пост супроводжує теплий кадр, на якому щаслива Регіна постала у легкому "повітряному" образі. Поруч з нею Дадо, на хлопчику джинсова курточка і такий самий головний убір.

Тодоренко зізналася, що у неї після зйомок і виходів на заходи постійно накопичуються гори речей.

Не заважай хлопцеві фоткатись! Тодоренко розчулила мережу фото з племінником

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Раніше я завжди брала участь у благодійних барахолках, де ми разом з іншими артистами розпродавали свої вбрання. Пам'ятаю, що одного разу наторгувала на пару тисяч доларів! І особливо приємно від того, що ці гроші можуть комусь допомогти", - написала вона.

Телеведуча розповіла, що на нинішній благодійній барахолці з метою надання допомоги дитячому хоспісу можна буде придбати і її особисті речі.

Захід пройде 14 квітня з 12:00 до 20:00 в готелі "Балчуг".

"Творити добро - просто! Приєднуйтесь!" - закликала Регіна і додала, що в мережі по хештегу #залезьвшкаф можна дізнатися, хто з артистів вже віддав свої речі!

У коментарях до посту підписники Тодоренко зазначають, що на знімку її можна прийняти за маму Дадо. Також деякі висловили зацікавленість благодійною акцією.

  • Хлопчик, який стоїть поруч з тобою - я подумала, що це твій син так швидко виріс;
  • Не заважай хлопцеві фоткатись!
  • Підгони пару шмоток;
  • Регіна, підкинь що-небудь непотрібне з речей. Спасибі!
  • Здорово!
  • Краса, яка ти чудова та молодець;
  • По-моєму, можна взяти і допомогти грошима. А не збирати чужі гроші за речі, які хотілося викинути...

Не заважай хлопцеві фоткатись! Тодоренко розчулила мережу фото з племінником

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Як повідомлялося раніше, Регіна Тодоренко нещодавно опублікувала фото із сином та розповіла, з якими труднощами можуть зіткнутися молоді мами при подорожах з немовлятами. Вона дала кілька порад, які суттєво допоможуть полегшити переїзди.

Також ми писали про те, що нові фото Регіни з ОАЕ наштовхнув її підписників на підозру, що зіркова телеведуча знову в положенні.

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