Не мешай парню фоткаться! Тодоренко умилила сеть фото с племянником

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Регина Тодоренко показала фото с Дадо и обратилась к фанам

Регина Тодоренко, которая часто балует своих поклонников фото с отдыха в Дубае в Арабских Эмиратах, показала новый снимок со своим племянником Дадо и рассказала о благотворительной акции, в которой собирается принять участие. Также популярная телеведущая в своем Instagram призвала подписчиков присоединяться к мероприятию, чтобы помочь детскому хоспису "Дом с маяком".

Ее пост сопровождает теплый кадр, на котором счастливая Регина предстала в легком "воздушном" образе. Рядом с ней Дадо, на мальчике джинсовая курточка и такой же головной убор.

Тодоренко призналась, что у нее после съемок и выходов на мероприятия постоянно скапливаются горы вещей.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Раньше я всегда участвовала в благотворительных барахолках, где мы вместе с другими артистами распродавали свои наряды. Помню, что однажды наторговала на пару тысяч долларов! И особенно приятно от того, что эти деньги могут кому-то помочь", - написала она.

Телеведущая рассказала, что на нынешней благотворительной барахолке с целью оказания помощи детскому хоспису можно будет приобрести и ее личные вещи.

Мероприятие пройдет 14 апреля с 12:00 до 20:00 в отеле "Балчуг".

"Творить добро - просто! Присоединяйтесь!" - призвала Регина и добавила, что в сети по хэштегу #залезьвшкаф можно узнать, кто из артистов уже отдал свои вещи!

В комментариях к посту подписчики Тодоренко отмечают, что на снимке ее можно принять за маму Дадо. Также некоторые высказали заинтересованность благотворительной акцией.

Мальчик, который стоит рядом с тобой - я подумала, что это твой сын так быстро вырос;

Не мешай парню фоткаться!

Подгони пару шмоток;

Регина, подкинь что-нибудь ненужное из вещей. Спасибо!

Здорово!

Красота, какая ты прелесть и молодец;

По-моему, можно взять и помочь деньгами. А не собирать чужие деньги за вещи, которые хотелось выбросить...

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Как сообщалось ранее, Регина Тодоренко недавно опубликовала фото с сыном и рассказала, с какими трудностями могут столкнуться молодые мамы при путешествиях с младенцами. Она дала несколько советов, которые существенно помогут облегчить дальние переезды.

Также мы писали о том, что новые фото Регины из ОАЭ натолкнул ее подписчиков на подозрение, что звездная телеведущая опять в положении.