Знову вагітна? Регіна Тодоренко спантеличила шанувальників пляжним фото

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла про неприємність, яка трапилася з нею під час відпочинку на пляжі в Дубаї

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко, яка полетіла з сином в Дубаї працювати і відпочивати, розповіла про неприємності, що приключилися з нею під час попередніх відвідувань ОАЕ, коли їй доводилося бувати в місті проїздом. Крім того, її пляжне фото в Instagram породило чутки про нове полонення в сім'ї.

Зірка шоу "Орел і решка" розповіла, що колись згоріла під час пляжного відпочинку, а особливо постраждала її п'ята точка. Саме тому вона на зворотному шляху буквально благала стюардесу дозволити їй стояти під час польоту. Правда, цього разу все склалося дуже вдало – ведуча насолоджується відпочинком і прекрасним сервісом, щиро захоплюючись рівнем розвитку Дубаї.

"Я перший раз відпочиваю в Дубаї, раніше була тільки проїздом на пляжі, де моя бідна дупа стала бордового кольору, і весь наступний переліт я благала стюардесу дозволити мені летіти стоячи. Дубай здається мені містом майбутнього! Надихає дуже і змушує розвиватися.Загалом, я вирішила зняти влог про Дубаї", - заявила ведуча.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У "історіях" вона показала, як їздить по трасі на безпілотному електромобіль Tesla, дивуючись, як машина може переміщуватися автоматично без втручання в процес людини.

Шанувальникам сподобалося пляжне фото Регіни, на якому вона позує в легкій білій сукні вільного крою і куртці. Крім того, особливо уважні підписники розглянули під просторим вбранням знаменитості животик і стали цікавитися, чи не вагітна вона знову. Регіна запевнила, що це лише оптична ілюзія, пообіцявши показати знімок в купальнику.

"Регіна, ви прекрасні. І з і без животика. Позитивна, весела, активна мега-мама", "Прекрасна", "Красуня... Хто говорить інакше, той заздрить!", "Класні ноги, звичайно", "Мені здається, що це старе фото і вона тут вагітна?", "Ти, що знову вагітна?", "Мені здалося чи буде поповнення в сім'ї?", "Вона знову вагітна чи що?" - цікавилися коментатори.

"Це сукню так вітром підняло. Немає у мене животика. Скоро викладу фото в купальнику, а то аж якось не по собі від коментарів про живіт", - написала Регіна.

Нагадаємо, що чоловік Регіни Тодоренко, музикант Влад Топалов дуже скучив за дружиною і сином та навіть впав у депресію через їх від'їзд.

Правда, поспілкувавшись з Регіною по відеозв'язку, а також після душених коментарів шанувальників, співак повеселішав.