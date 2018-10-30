"Мертва наречена": Аліна Гросу розбурхала образом на Хеллоуїн

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Співачка виклала фото свого торішнього образу

Відома українська співачка Аліна Гросу опублікувала на свою сторінку в Instagram фото, на якому вона зображена в страхітливому образі.

На знімку можна побачити знаменитість, яка позує в силіконовій масці чудовиська з рогами і яскравому червоному платті.

За словами зірки, в такому вбранні вона святкувала Хелловін в минулому році і зараз серйозно задумалася над новим образом.

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

"Мертва наречена", "Дуже страшно", "Торішній образ дуже грубий", - прокоментували блогери.

Артистка вже впритул готуватися до "зустрічі з темними силами" напередодні містичного свята 31 жовтня.

"Знаю, багато хто не люблять Хелловін... Але я фанат будь-яких свят, вони піднімають настрій, тому я, користуючись нагодою, планую святкувати його і в цей раз, створюючи чарівно-казкову атмосферу і для свого оточення і для себе...

Вирізаю гарбуза шукаю спайдермена по TV, на задньому фоні, транслюють дитячий фільм "Каспер" готую гарбузовий ведьменский крем-суп кекси з бруду (шоколадної крихти) з привидами зверху ванільним морозивом)...і паралельно розглядаю варіанти костюмів. На цьому, власне кажучи, і застрягла..не знаю що вибрати", - сказала Аліна.

Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

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