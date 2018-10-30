"Мертва наречена": Аліна Гросу розбурхала образом на Хеллоуїн

Співачка виклала фото свого торішнього образу
Відома українська співачка Аліна Гросу опублікувала на свою сторінку в Instagram фото, на якому вона зображена в страхітливому образі.
На знімку можна побачити знаменитість, яка позує в силіконовій масці чудовиська з рогами і яскравому червоному платті.
За словами зірки, в такому вбранні вона святкувала Хелловін в минулому році і зараз серйозно задумалася над новим образом.
Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
"Мертва наречена", "Дуже страшно", "Торішній образ дуже грубий", - прокоментували блогери.
Артистка вже впритул готуватися до "зустрічі з темними силами" напередодні містичного свята 31 жовтня.
"Знаю, багато хто не люблять Хелловін... Але я фанат будь-яких свят, вони піднімають настрій, тому я, користуючись нагодою, планую святкувати його і в цей раз, створюючи чарівно-казкову атмосферу і для свого оточення і для себе...
Вирізаю гарбуза шукаю спайдермена по TV, на задньому фоні, транслюють дитячий фільм "Каспер" готую гарбузовий ведьменский крем-суп кекси з бруду (шоколадної крихти) з привидами зверху ванільним морозивом)...і паралельно розглядаю варіанти костюмів. На цьому, власне кажучи, і застрягла..не знаю що вибрати", - сказала Аліна.
Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu
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