Вона не змінюється! 49-річна Наомі Кемпбелл вразила мережу молодістю

Наомі Кемпбелл – культова модель 90-х, яка ось вже багато років не перестає радувати шанувальників квітучим зовнішнім виглядом. Причому демонструвати свою нев'янучу красу 49-річна знаменитість воліє не тільки з допомогою оброблених знімків з різноманітних фотосесій і з показів. Наомі – справжній майстер селфі, яка регулярно робить новий контент для своєї сторінки в Instagram.

Нове селфі Наомі (фото: instagram.com/naomi)

Нове з них з'явилася в мікроблозі Чорної Пантери зовсім недавно. На ньому Наомі сидить біля дзеркала. На зірці надітий вельми відвертий топ з глибоким декольте. Доповнюють образ кілька ланцюжків, які тільки акцентували на пишних грудях супермоделі. Але головне на фото все ж – гладка шкіра, округлий овал обличчя і пухкі губи... З легким макіяжем і гладкою укладкою Наомі виглядає неймовірно молодо. Що не змогли не відзначити шанувальники Кемпбелл, які буквально засипали її компліментами.

Модель обожнює соцмережі (фото: instagram.com/naomi)

До речі, такий відмінний зовнішній вигляд – не тільки заслуга хорошої генетики Наомі. За словами моделі, на її красіпозначився, в першу чергу, спосіб життя. Так, Кемпбелл давно перебудувала свій режим харчування, зробивши наголос на детокс-продукти. Перше, що зірка зробила на цьому шляху – відмовилася від м'яса. «Раніше я думала, що ніколи не зможу відмовитися від м'яса, на це мене спонукали курси по детоксу організму», – зізнається Наомі. Тепер основу її раціону складають овочі, горіхи, зелень, коктейлі з суперфудами і продукти с якісними жирами. Результат, як мовиться, в наявності.

Також модель не забуває про фізичну активность, що допомагає тримати тіло в тонусі, а також прискорює процеси відновлення організму. Пілатес – улюблений вид активності знаменитої красуні. Також вона регулярно відвідує спортзал, записуючи попутно відео для своїх фоловерів. На сторінці зірки вже можна знайти тренування на всі групи м'язів.