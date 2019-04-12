"Мене ніхто не розумів": Яна Соломко розповіла про непростий період

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка заговорила про те, як важливо мати поруч однодумців

Українська співачка Яна Соломко зараз переживає непростий час. Артистка чесно призналась, що починає нове життя і готова до майбутніх змін. Яна давно давала зрозуміти про те, що в її відносинах з чоловіком, бізнесменом Олегом, не все гладко, правда, відкрито про розлучення вона поки що не говорить. Молода мама цілком зосередилася на улюбленій донечці Кірі, а також заявила, що готова після тривалої перерви повернутися в шоу-бізнес. В Instagram співачка поскаржилася на те, що її творчі амбіції ніхто давно не розумів і не підтримував, тому зараз їй важливо реалізувати себе в цій сфері.

Дівчина зазначила, що знайти "своїх" людей, з якими ти на одній хвилі, - це величезне щастя для творчої людини. Свої думки вона супроводила сонячним портретним фото, на якому злегка посміхається в камеру.

"Як важливо знайти "своїх" людей в творчості... Мене так давно ніхто не розумів і не підтримував", - зізналася співачка.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники вирішили підтримати свою улюбленицю і написали їй чимало теплих слів. Також вони відзначили, що дівчина виглядає приголомшливо і буквально світитися.

"Ти жовта, як спіла диня, така апетитна!", "Яночка! Вас не впізнати! Ще красивішими стали, і донечка лапочка і розумниця! Рада за вас!", "Ідеальна у всьому!", "Свої" люди — важлива складова в будь-якій справі! Неймовірно раді за Вас, Яна, що Ви можете пишатися цим!", "Яночка, і знову хочу сказати, що ви прекрасні. Удачі вам завжди і скрізь", "Яна, Ви як Барбі", - писали коментатори.

Раніше Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.