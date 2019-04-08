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"Починаю нове життя": Яна Соломко приголомшила раптовою відвертістю

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2019 - 12:07
"Починаю нове життя": Яна Соломко приголомшила раптовою відвертістю
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка зізналася, що переживає складний етап у житті

Українська співачка Яна Соломко не на жарт стурбувала шанувальників сумними постами і відсутністю фото зі своїм чоловіком, бізнесменом Олегом. Артистка із задоволенням показує улюблену донечку Кіру, а от відносини з другою половинкою воліє не обговорювати. Фани запідозрили недобре ще в грудні минулого року, але тільки зараз Яна зважилася трохи відкрити завісу таємниці і на сторінці в Instagram написала емоційний пост про те, що починає нове життя.

Співачка зазначила, що за п'ять років в її житті сталася маса подій, причому, як хороших, так і не дуже. Вона подякувала шанувальникам за те, що вони тонко відчувають всі зміни, які трапляються з нею і зізналася, що зараз переживає непростий період.

"Зараз у мене період повного "закриття в собі"... Я починаю нове життя... Дуже сумую... За останні 5 років відбулося багато хорошого, там і багато складного в моєму житті. Було багато розчарувань... Але я намагаюся не говорити про погане тут, а ви все одно відчуваєте мене... і так завжди було з вашого боку, починаючи з "Холостяка"... За що я дуже вдячна вам...Зараз мені не зовсім просто... Але я буду намагатися надихати вас, придумувати щось цікаве для вас. І, нарешті, я продовжую співати! І більше ніхто і ніщо мене не зупинить!" - оптимістично закінчила вона своє послання.

&quot;Починаю нове життя&quot;: Яна Соломко приголомшила раптовою відвертістю

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Підписники відчули, що їх улюбленці зараз потрібна підтримка й слова схвалення, тому стали негайно її підбадьорювати і залишати щирі побажання. Багато з них здогадалися, що мова йде про негаразди в особистому житті співачки.

"Яночка, нехай у тебе все буде добре, кохання, жіночого щастя, гармонії в душі!" "Це просто етап, але складний етап вашого життя на шляху до мети,ви дуже крута, і так все що відбувається завжди!", "Яна, ти мій ідеал жіночої краси, ти розумничка і у тебе дуже гарний голос. Ти гідна самого кращого!", "Яночка, ти велика молодчинка, у тебе все попереду... Життя завжди підносить сюрпризи... Особливо коли не чекаєш!", "Вірте, все буде добре! Ви прекрасна і чудова дівчина!" - писали коментатори.

Нагадаємо, що Яна Соломко показала пікантне фото в купальнику, зроблене під час відпочинку в Єгипті.

Раніше Яна Соломко продемонструвала свої експерименти зі стилем під керівництвом стиліста.

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