Дуже спекотна: Яна Соломко зачарувала стрункою фігурою в купальнику

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка скучила за теплом та сонцем

Яна Соломко хоч і повернулася в Київ після розслабленого відпочинку в Єгипті, де встигла відвідати знамениті піраміди, але продовжує показувати знімки, зроблені на популярному курорті. У похмурий день співачка піднімає собі настрій сонячними кадрами та з нетерпінням чекає, коли ж тепло прийде в Україну. Артистка поділилася в Instagram пікантним "тропічним" фото в купальнику, який ідеально підкреслив її форми.

На Яні – кокетливий червоний купальник в горошок з високою посадкою. Брителька ліфа грайливо приспущена з плеча, а ефектна поза дозволяє оцінити плавні вигини її апетитною фігури. Окремо варто сказати про гру світла і тіні, що додає кадру особливу атмосферність і пікантність.

"Не дивлячись на те, що за вікном сніг. Так хочеться кожного і кожної з вас побажати літа. Тепла у всьому і з усіма. Любіть один одного. Обніміться і поцелуйтесь прямо зараз", - закликала Яна.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Спокусливий кадр привів підписників дівчини в захват. Їм сподобалося буквально все – образ співачки, її ефектний купальник і чудова фігура.

"Яскраве сонячне фото, ви випромінюєте промінчики сонця", "Шикарне фото дуже цікаве вийшло", "Красуня. Цей купальник дуже крутий", "А фігурка яка у вас гарна, Яна просто красуня", "Класний купальник, фігурка супер", "Дуже спекотна і сонячна фотографія", "Ви чудово виглядаєте!", "Неймовірно красива фотографія вийшла", - писали фолловери.

Нагадаємо, що Яна Соломко зачарувала мережу милим фото з дочкою Кірою. Співачка перестала публікувати світлини з чоловіком, що стурбувало її шанувальників, але поки ніяких коментарів артистка не дає.