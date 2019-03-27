ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дуже спекотна: Яна Соломко зачарувала стрункою фігурою в купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 17:05
Дуже спекотна: Яна Соломко зачарувала стрункою фігурою в купальнику
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка скучила за теплом та сонцем

Яна Соломко хоч і повернулася в Київ після розслабленого відпочинку в Єгипті, де встигла відвідати знамениті піраміди, але продовжує показувати знімки, зроблені на популярному курорті. У похмурий день співачка піднімає собі настрій сонячними кадрами та з нетерпінням чекає, коли ж тепло прийде в Україну. Артистка поділилася в Instagram пікантним "тропічним" фото в купальнику, який ідеально підкреслив її форми.

На Яні – кокетливий червоний купальник в горошок з високою посадкою. Брителька ліфа грайливо приспущена з плеча, а ефектна поза дозволяє оцінити плавні вигини її апетитною фігури. Окремо варто сказати про гру світла і тіні, що додає кадру особливу атмосферність і пікантність.

"Не дивлячись на те, що за вікном сніг. Так хочеться кожного і кожної з вас побажати літа. Тепла у всьому і з усіма. Любіть один одного. Обніміться і поцелуйтесь прямо зараз", - закликала Яна.

Дуже спекотна: Яна Соломко зачарувала стрункою фігурою в купальнику

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Спокусливий кадр привів підписників дівчини в захват. Їм сподобалося буквально все – образ співачки, її ефектний купальник і чудова фігура.

"Яскраве сонячне фото, ви випромінюєте промінчики сонця", "Шикарне фото дуже цікаве вийшло", "Красуня. Цей купальник дуже крутий", "А фігурка яка у вас гарна, Яна просто красуня", "Класний купальник, фігурка супер", "Дуже спекотна і сонячна фотографія", "Ви чудово виглядаєте!", "Неймовірно красива фотографія вийшла", - писали фолловери.

Нагадаємо, що Яна Соломко зачарувала мережу милим фото з дочкою Кірою. Співачка перестала публікувати світлини з чоловіком, що стурбувало її шанувальників, але поки ніяких коментарів артистка не дає.

"Як тут не позаздрити": Яна Соломко літала в Лондон з секретної метою "Шикарна фігура": Яна Соломко вразила фото в купальнику на снігу
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Яна Соломко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся