"Меня никто не понимал": Яна Соломко рассказала о непростом периоде

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Певица заговорила о том, как важно иметь рядом единомышленников

Украинская певица Яна Соломко сейчас переживает непростое время. Артистка честно призналась, что начинает новую жизнь и готова к предстоящим изменениям. Яна давно давала понять о том, что в ее отношениях с мужем, бизнесменом Олегом, не все гладко, правда, открыто о разрыве она пока не говорит. Молодая мама полностью сосредоточилась на любимой доченьке Кире, а также заявила, что готова после длительного перерыва вернуться в шоу-бизнес. В Instagram певица посетовала на то, что ее творческие амбиции никто давно не понимал и не поддерживал, поэтому сейчас ей важно реализовать себя в этой сфере.

Девушка отметила, что найти "своих" людей, с которыми ты на одной волне, - огромное счастье для творческого человека. Свои мысли она сопроводила солнечным портретным фото, на котором слегка улыбается в камеру.

"Как важно найти "своих" людей в творчестве... Меня так давно никто не понимал и не поддерживал", - призналась певица.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Поклонники решили поддержать свою любимицу и написали ей немало теплых слов. Также они отметили, что девушка выглядит лучезарно и буквально светиться.

"Ты желтая, как спелая дыня, аппетитная такая!", "Яночка! Вас не узнать! Еще краше стали, и доченька лапочка и умничка! Рада за вас!", "Идеальна во всем!", "Свои" люди — важная составляющая в любом деле! Невероятно рады за Вас, Яна, что Вы этим можете гордиться!", "Яночка, и снова хочу сказать, что вы прекрасны. Удачи вам всегда и везде", "Яна, Вы как Барби", - писали комментаторы.

Ранее Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду.