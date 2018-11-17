"Мене кинув хлопець": Єфросиніна розповіла, як пережити розставання (відео)

Відео: як пережити розставання (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Українська телеведуча і блогер Маша Єфросиніна поділилася з передплатниками своїми рекомендаціями, як пережити розставання з чоловіком. Відповідні кадри вона опублікувала на своєму каналі в Youtube.

"Не залишайтеся на самоті. Це взагалі-то об'ємне поняття, оскільки ви і так сама (він же вас кинув). Потрібно зателефонувати подрузі. Вона або вам порадить, що робити, щоб його повернути. Є такі подруги, у них все оптимістично. Або вона скаже, що він повний му*ак і пояснить, чому він вас не вартий", - сказала вона.

Не менш дієвим правилом, стверджує Єфросиніна, є зміна обстановки.

"Друге правило – постарайтеся змінити обстановку. Виїхати в іншу країну, подихати іншим повітрям, зустріти інших людей і так далі. Це взагалі ідеально вас відновить. Якщо такої можливості немає, то потрібно знайти для себе заняття. Щось, чим ви раніше не займалися", - підкреслила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Також, за словами телеведучої, рекомендується "виплеснути" свої емоції.

"Третє правило – поплачте три дні. Перший прямо так сильно, білугою. Правильно, треба себе жаліти. Другий день – під ковдрою і з чимось смачним. І третій день менше, щоб підготувати себе до активного життя. Можна і більше, але не переборщуйте. Через тиждень буде вже клініка", - уточнила вона.

Однак рекомендується утриматися від соціальних мереж.

"Четверте правило - не обговорюйте сварку в соціальних мережах. Раніше їх не було, хоча зараз я бачу якесь засилля, оголення і публічне вихлюпування всього того, що на душі. З боку це виглядає не дуже. Тим більше вам честі не робить", – сказала Ефроинина.

При цьому, за словами жінки, не варто намагатися маніпулювати друзями.

"П'яте правило – не пересекайтесь якийсь час. Якщо ви ходите в одні місця, вечірки та інші заходи, бажано утриматися від таких походів. Звичайно, є жінки, які спеціально будуть це робити, використовуючи при цьому макіяж і будучи "у всеозброєнні". Я таких поважаю, тому що для цього потрібно сильна воля. І ще бажано не маніпулювати друзями. Ви ставите в складне становище, в першу чергу, своїх друзів", - уточнила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

До речі, раніше Маша Єфросиніна показала соковиті фото з відпочинку в Еміратах.

Нагадаємо, раніше Єфросиніна показала нову яскраву "п'ятірочку". В цей раз блог присвячений стосункам між чоловіком і жінкою.

Крім того, Єфросиніна порадила не боятися робити помилки і розкрила свій секрет успіху.

Маша Єфросиніна: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)