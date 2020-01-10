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Це працює: Лілія Ребрик поділилася дієвим секретом здійснення бажань

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.01.2020 - 15:36
Це працює: Лілія Ребрик поділилася дієвим секретом здійснення бажань
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча розповіла, як правильно ставити перед собою цілі

Лілія Ребрик після різдвяних сімейних канікул повернулася до роботи. Разом з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною вона встигла покататися на лижах в Карпатах і на ковзанах – у рідних Чернівцях, а також відвідала свою бабусю, якій виповнилося 96 років! Приїжджати до берегині домашнього вогнища в гості на Різдво – давня традиція Лілії і всієї її величезною і дружної родини. Повернувшись у студію, ведуча опублікував свій "робочий" лук з п'ятничного ефіру ранкової програми "Ранок з Україною".

Для цієї мети теледіва обрала лаконічну і стриману сукню-міді кавового відтінку з великим геометричним принтом в стилі polka dot. Вона підкреслила талію тонким акуратним ремінцем і доповнила образ великими золотими сережками.

"Знаєте, у зв'язку з подіями, якими почався цей рік - настрій якось не дуже... Але це життя. Робота в самому розпалі. Тому, з новими силами - у новий рік. Налаштовуйте себе на все хороше. Ставте сміливі цілі. Діліться, що запланували на 2020? До речі, завжди цілі ефективніші, якщо вони чітко сформульовані (а не загальні). Я в студентські роки навіть писала їх. Працює, повірте", - запевнила вона.

Це працює: Лілія Ребрик поділилася дієвим секретом здійснення бажань

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Коментатори тут же "атакували" Лілію з компліментами і похвалили її стильний образ.

Це працює: Лілія Ребрик поділилася дієвим секретом здійснення бажань

Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч (фото: instagram.com/ranok_ua)

  • Класно виглядаєте. Щоранку з вами!
  • Дуже гарне плаття
  • У Новому Році ви ще неймовірніша! Захоплююсь вами та вашим талантом! Дуже подобається ваша сукня, ви в ній неперевершена!
  • Красива
  • Сукня шикарна!
  • Квіточка ви, Лілічка
  • У вас бомбезна сукня! Гарно виглядаєте
  • Дуже гарна сукня і ви в ній
  • Чарівна
  • Чудово виглядаєте!

Скріншот коментарів

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