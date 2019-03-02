"Мрія чоловіка": Настя Каменських роздражнила апетитними формами в білизні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка знову постала перед шанувальниками у відвертому образі

Популярна співачка Настя Каменських, відома під псевдонімом NK, часто радує шанувальників гарячими фото, через які потрапляє під шквал критики і звинувачень у надмірній відвертості. Втім, зірку це анітрохи не зупиняє і не бентежить і вона продовжує ділитися результатами чуттєвих фотосесій в Instagram-акаунті. На новому знімку артистка з'явилася перед підписниками у білизні, показавши свої апетитні форми у всій красі.

Спокуслива Настя вибрала для фотосету класичний чорний комплект, накинувши піджак поверх нарозхрист. Співачка також доповнила образ оригінальним аксесуаром – великою підвіскою, інкрустованою камінням, яка фіксується на шиї і спускається на стегна у вигляді ланцюжків.

Думки коментаторів, як завжди, розділилися – одні захоплювалися фігурою Насті і її вмінням не соромиться бути спокусливою, а інші вважали образ занадто відвертим і недоречним, дорікнувши артистці в надмірній любові оголюватися перед камерою. Знайшлися й ті, хто відзначив, що зірка помітно погладшала, і стали цікавитися, чи займається вона спортом.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Кім відпочиває осторонь, поза конкуренцією!", "Красуня. Все красиве", "Настюх, обличчя та ніг у твоєму випадку достатньо, все інше прибережи", "Настя ти бомба! Просто бомбічо шикарна!", "Після таких фото забуваєш, що Настя ще й співає", "Справжня українська дівчина!", "У Насті все як треба! Мрія чоловіка!" - писали фолловери знаменитості.

Раніше Настя Каменських знялася в трендовому яскравому рожевому костюмі з міні-спідницею під металік, що нагадує образи з 80-х.

До слова, Настя Каменських з'явилася перед шанувальниками без косметики і в толстовці з екстравагантним принтом.

Відео: РБК-Україна