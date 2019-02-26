Без макіяжу і в сміливому вбранні: Настя Каменських захопила шанувальників

Шанувальники жартома зазначили, мовляв, "рідко" бачать співачку в одязі
Після недавнього жаркого фото Настя Каменських, схоже, вирішила трохи реабілітуватися. Нагадаємо, що раніше поп-виконавиця повністю оголилася на камеру. Хоча і прикривалася частково ковдрою. Однак і видимих принад співачки було достатньо, щоб викликати бурю емоцій у мережі.
На новому фото Каменських – сама стриманість! На знімку Настя позує в червоному оверсайз худі від бренду ANNCHOO (вартість костюма становить 3450 грн). На грудях – досить сміливий і навіть провокаційний принт у вигляді колажу з фото античної скульптури і пишних грудей.
І все ж шанувальники Каменських зазначили, що на "розслабленому" фото їхня улюблениця позує без макіяжу, з розпатланим волоссям — без блиску та гламуру. Вийшов дуже душевний і милий знімок.
При цьому під новим постом Каменських просто подякувала дизайнерові — за сумісництвом її подруга.
"Бублик мій, цей костюм дуже зручний і теплий", — написала Каменських.
Настя Каменських без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)
підписники Насті поспішили залишити свої захоплені коментарі. До речі, деяких порадував той факт, що на фото співачка одягнена.
Нагадаємо, що після виходу нового кліпу на пісню "Попа як у Кім" Каменських те й діло публікує провокаційні знімки. Нещодавно співачка роздражнила шанувальників значним бюстом.
Також Настя Каменських розкрила свої сексуальні уподобання в одному з останніх інтерв'ю.