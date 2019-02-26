Без макіяжу і в сміливому вбранні: Настя Каменських захопила шанувальників

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники жартома зазначили, мовляв, "рідко" бачать співачку в одязі

Після недавнього жаркого фото Настя Каменських, схоже, вирішила трохи реабілітуватися. Нагадаємо, що раніше поп-виконавиця повністю оголилася на камеру. Хоча і прикривалася частково ковдрою. Однак і видимих принад співачки було достатньо, щоб викликати бурю емоцій у мережі.

На новому фото Каменських – сама стриманість! На знімку Настя позує в червоному оверсайз худі від бренду ANNCHOO (вартість костюма становить 3450 грн). На грудях – досить сміливий і навіть провокаційний принт у вигляді колажу з фото античної скульптури і пишних грудей.

І все ж шанувальники Каменських зазначили, що на "розслабленому" фото їхня улюблениця позує без макіяжу, з розпатланим волоссям — без блиску та гламуру. Вийшов дуже душевний і милий знімок.

При цьому під новим постом Каменських просто подякувала дизайнерові — за сумісництвом її подруга.

"Бублик мій, цей костюм дуже зручний і теплий", — написала Каменських.

Настя Каменських без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

підписники Насті поспішили залишити свої захоплені коментарі. До речі, деяких порадував той факт, що на фото співачка одягнена.

"Настуню, ти прикрасна!"

"Кофта класна"

"Потрібно набрати вагу, худенька така стала"

"Крутий образ"

"Нееее, краще попукакуким давай"

"Ооо, Каменських в одязі!"

"Красуня ви"

"Ось що значить – природна краса"

"Відмінний костюм, а принт взагалі залік"

"Милий костюм, і попи не видно"

Нагадаємо, що після виходу нового кліпу на пісню "Попа як у Кім" Каменських те й діло публікує провокаційні знімки. Нещодавно співачка роздражнила шанувальників значним бюстом.

Також Настя Каменських розкрила свої сексуальні уподобання в одному з останніх інтерв'ю.