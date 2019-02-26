ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Без макіяжу і в сміливому вбранні: Настя Каменських захопила шанувальників

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.02.2019 - 13:24
Без макіяжу і в сміливому вбранні: Настя Каменських захопила шанувальників
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники жартома зазначили, мовляв, "рідко" бачать співачку в одязі

Після недавнього жаркого фото Настя Каменських, схоже, вирішила трохи реабілітуватися. Нагадаємо, що раніше поп-виконавиця повністю оголилася на камеру. Хоча і прикривалася частково ковдрою. Однак і видимих принад співачки було достатньо, щоб викликати бурю емоцій у мережі.

На новому фото Каменських – сама стриманість! На знімку Настя позує в червоному оверсайз худі від бренду ANNCHOO (вартість костюма становить 3450 грн). На грудях – досить сміливий і навіть провокаційний принт у вигляді колажу з фото античної скульптури і пишних грудей.

І все ж шанувальники Каменських зазначили, що на "розслабленому" фото їхня улюблениця позує без макіяжу, з розпатланим волоссям — без блиску та гламуру. Вийшов дуже душевний і милий знімок.

При цьому під новим постом Каменських просто подякувала дизайнерові — за сумісництвом її подруга.

"Бублик мій, цей костюм дуже зручний і теплий", — написала Каменських.

Настя Каменських

Настя Каменських без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

підписники Насті поспішили залишити свої захоплені коментарі. До речі, деяких порадував той факт, що на фото співачка одягнена.

  • "Настуню, ти прикрасна!"
  • "Кофта класна"
  • "Потрібно набрати вагу, худенька така стала"
  • "Крутий образ"
  • "Нееее, краще попукакуким давай"
  • "Ооо, Каменських в одязі!"
  • "Красуня ви"
  • "Ось що значить – природна краса"
  • "Відмінний костюм, а принт взагалі залік"
  • "Милий костюм, і попи не видно"

Нагадаємо, що після виходу нового кліпу на пісню "Попа як у Кім" Каменських те й діло публікує провокаційні знімки. Нещодавно співачка роздражнила шанувальників значним бюстом.

Також Настя Каменських розкрила свої сексуальні уподобання в одному з останніх інтерв'ю.

"Томний вигин": Настя Каменських в прозорому вбранні захопила фанів Потап і спекотні танці: Каменських випустила пікантний кліп "Попа как у Ким"
Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся