Рожева цукерочка: Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-ті"

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники підкреслили, що Насті личить рожевий колір

Настя Каменських, яка раніше вразила шанувальників фото без макіяжу, інтригує новими випусками шоу "Розсміши коміка. Діти". Зазначимо, що в рамках цього шоу поп-виконавиця виступає ведучою, стежить за реакцією членів журі і вирішує можливі спори.

Співачка зазначила, що на даний момент активно відбуваються зйомки нового сезону популярного шоу. При цьому Каменських не забуває ділитися з шанувальниками новими образами.

Так, на своїй nstagram-сторінці Настя опублікувала фото, зроблене, судячи з усього, в гримерці. Співачка позує в дуже яскравому рожевому костюмі під металік. На ній коротка, блискуча курточка з срібними ґудзиками, а також міні-спідниця. Образ доповнює білий облягаючий топ, а також пояс з ініціалами співачки – NK.

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Слід зазначити, що стильний лук вийшов у дусі "кислотних 80-х". А стиль "назад у 80-ті і 90-ті", як ми знаємо, в цьому році на піку популярності. У тренді – яскраві відтінки, костюми з деніму, анімалістичний принт, варенки і короткі топи-светри з начосом, кеди і чоботи-панчохи – все це знову актуально і переживає "другу молодість". Тому наряд Каменських цілком можна назвати ультратрендовим.

Крім того, свій образ Настя доповнила ще одним "відлунням 80-х" – зачіскою "мальвіною". На ніжках — масивні білі кросівки. А от сережки виконані у формі ключів – дуже оригінально.

Настя Каменських на зйомках нового сезону "Розсміши коміка. Діти" (фото: instagram.com/dianafelyk_diana)

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки під її новим фото. Багато відзначили, що Насті личить рожевий колір.

"Воу-воу. Рожева штучка"

"Вам дуже личить рожевий колір, дуже мило виглядає"

"Наша красоточка"

"Такий крутий образ"

"Настя, як завжди шикарна"

"Рожева цукерочка"

Настя Каменських на зйомках нового сезону "Розсміши коміка. Діти" (фото: instagram.com/dianafelyk_diana)

Нагадаємо, раніше Каменських роздражнила шанувальників значним бюстом.

Цікаво, але до цього Настя Каменських захопила ультрастильным луком в стилі 90-х.