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Рожева цукерочка: Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-ті"

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.02.2019 - 15:48
Рожева цукерочка: Настя Каменських приміряла образ а-ля "кислотні 80-ті"
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники підкреслили, що Насті личить рожевий колір

Настя Каменських, яка раніше вразила шанувальників фото без макіяжу, інтригує новими випусками шоу "Розсміши коміка. Діти". Зазначимо, що в рамках цього шоу поп-виконавиця виступає ведучою, стежить за реакцією членів журі і вирішує можливі спори.

Співачка зазначила, що на даний момент активно відбуваються зйомки нового сезону популярного шоу. При цьому Каменських не забуває ділитися з шанувальниками новими образами.

Так, на своїй nstagram-сторінці Настя опублікувала фото, зроблене, судячи з усього, в гримерці. Співачка позує в дуже яскравому рожевому костюмі під металік. На ній коротка, блискуча курточка з срібними ґудзиками, а також міні-спідниця. Образ доповнює білий облягаючий топ, а також пояс з ініціалами співачки – NK.

Стильна Настя Каменських

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Слід зазначити, що стильний лук вийшов у дусі "кислотних 80-х". А стиль "назад у 80-ті і 90-ті", як ми знаємо, в цьому році на піку популярності. У тренді – яскраві відтінки, костюми з деніму, анімалістичний принт, варенки і короткі топи-светри з начосом, кеди і чоботи-панчохи – все це знову актуально і переживає "другу молодість". Тому наряд Каменських цілком можна назвати ультратрендовим.

Крім того, свій образ Настя доповнила ще одним "відлунням 80-х" – зачіскою "мальвіною". На ніжках — масивні білі кросівки. А от сережки виконані у формі ключів – дуже оригінально.

Настя Каменських

Настя Каменських на зйомках нового сезону "Розсміши коміка. Діти" (фото: instagram.com/dianafelyk_diana)

Шанувальники співачки поспішили залишити свої відгуки під її новим фото. Багато відзначили, що Насті личить рожевий колір.

  • "Воу-воу. Рожева штучка"
  • "Вам дуже личить рожевий колір, дуже мило виглядає"
  • "Наша красоточка"
  • "Такий крутий образ"
  • "Настя, як завжди шикарна"
  • "Рожева цукерочка"

Настя Каменських

Настя Каменських на зйомках нового сезону "Розсміши коміка. Діти" (фото: instagram.com/dianafelyk_diana)

Нагадаємо, раніше Каменських роздражнила шанувальників значним бюстом.

Цікаво, але до цього Настя Каменських захопила ультрастильным луком в стилі 90-х.

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Новини України Настя Каменських
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