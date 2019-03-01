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Срамота: фанати розкритикували відверте селфі Насті Каменських

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2019 - 10:55
Срамота: фанати розкритикували відверте селфі Насті Каменських
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники порадили співачці частіше дивувати їх творчістю, а не голим тілом

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно роздражнила шанувальників великим бюстом, знову вирішила продемонструвати шанувальникам трішки більше свого тіла. Артистка зробила відверте селфи в гримерці в ультракороткій чорній міні-спідниці, поділ якої вона трохи підняла, щоб показати підписникам блискучий декор на панчохах у вигляді мультяшых зірок.

Срамота: фанати розкритикували відверте селфі Насті Каменських

Фото: Настя Каменських разозлила шанувальників надмірною відвертістю (instagram.com/kamenskux)

"Не стидайся", - коротко написала співачка під постом.

Варто відзначити, що таку відвертість від зірки фолловери зовсім не оцінили і розкритикували образ Насті. Деякі з них припустили, що просто NK вже дуже сильно хоче заміж, тому так часто виставляє всі свої принади на показ.

  • "Срамота, фу" - asanov6349
  • "Фу, вульгарщина" – snegana_r
  • "Як на панелі" - ruslankholoshin
  • "Скоро голі почнуть позувати!" - lydmila_sokolova_1962
  • "Не можеш собою натішитися!!! Звичайно, ТРИМАТИ себе у формі не кожному дано! Раніше була якою товстою,тепер є чим похвалитися! Але не занадто!! Вже на порно-зірку стаєш схожою!!! Побільше творчості!!!" - zmiroshnikova5
  • "Бідолаха, вона вже не знае що показати"- markiza_ma29
  • "Боже така мила дівчинка, навіщо коказувати всю свою красу?! Навпаки здивуй всіх своєю скромністю..." - an9669f
  • "Ну і правда до чого такі селфи вульгарні? мені так подобалася Каменських, а тепер, ти ж і так красуня навіщо ти себе опошлюєшь такими селфи??? "- oksi.kr.pm
  • "Заміж хоче" - tsar_galina.

Срамота: фанати розкритикували відверте селфі Насті Каменських

Фото: Більш стриманий знімок Настя розмістила в сториз (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських приміряла образ з 80-х — кислотно-рожевий костюм під металік, який складався з міні-спідниці і короткої курточки, а волосся зав'язала "мальвинкой" — трендовою зачіскою в ті роки.

Цікаво, що до цього Настя Каменських захопила ультрастильным луком в дусі 90-х.

Потап фото робив? Настя Каменських повністю оголилася на камеру Ніяких рамок: Настя Каменських розкрила свої сексуальні переваги
Новини України Настя Каменськихпевец
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