Срамота: фанати розкритикували відверте селфі Насті Каменських

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники порадили співачці частіше дивувати їх творчістю, а не голим тілом

Співачка Настя Каменських, яка нещодавно роздражнила шанувальників великим бюстом, знову вирішила продемонструвати шанувальникам трішки більше свого тіла. Артистка зробила відверте селфи в гримерці в ультракороткій чорній міні-спідниці, поділ якої вона трохи підняла, щоб показати підписникам блискучий декор на панчохах у вигляді мультяшых зірок.

Фото: Настя Каменських разозлила шанувальників надмірною відвертістю (instagram.com/kamenskux)

"Не стидайся", - коротко написала співачка під постом.

Варто відзначити, що таку відвертість від зірки фолловери зовсім не оцінили і розкритикували образ Насті. Деякі з них припустили, що просто NK вже дуже сильно хоче заміж, тому так часто виставляє всі свої принади на показ.

"Срамота, фу" - asanov6349

"Фу, вульгарщина" – snegana_r

"Як на панелі" - ruslankholoshin

"Скоро голі почнуть позувати!" - lydmila_sokolova_1962

"Не можеш собою натішитися!!! Звичайно, ТРИМАТИ себе у формі не кожному дано! Раніше була якою товстою,тепер є чим похвалитися! Але не занадто!! Вже на порно-зірку стаєш схожою!!! Побільше творчості!!!" - zmiroshnikova5

"Бідолаха, вона вже не знае що показати"- markiza_ma29

"Боже така мила дівчинка, навіщо коказувати всю свою красу?! Навпаки здивуй всіх своєю скромністю..." - an9669f

"Ну і правда до чого такі селфи вульгарні? мені так подобалася Каменських, а тепер, ти ж і так красуня навіщо ти себе опошлюєшь такими селфи??? "- oksi.kr.pm

"Заміж хоче" - tsar_galina.

Фото: Більш стриманий знімок Настя розмістила в сториз (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських приміряла образ з 80-х — кислотно-рожевий костюм під металік, який складався з міні-спідниці і короткої курточки, а волосся зав'язала "мальвинкой" — трендовою зачіскою в ті роки.

Цікаво, що до цього Настя Каменських захопила ультрастильным луком в дусі 90-х.