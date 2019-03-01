Срамота: фанати розкритикували відверте селфі Насті Каменських

Шанувальники порадили співачці частіше дивувати їх творчістю, а не голим тілом
Співачка Настя Каменських, яка нещодавно роздражнила шанувальників великим бюстом, знову вирішила продемонструвати шанувальникам трішки більше свого тіла. Артистка зробила відверте селфи в гримерці в ультракороткій чорній міні-спідниці, поділ якої вона трохи підняла, щоб показати підписникам блискучий декор на панчохах у вигляді мультяшых зірок.
Фото: Настя Каменських разозлила шанувальників надмірною відвертістю (instagram.com/kamenskux)
"Не стидайся", - коротко написала співачка під постом.
Варто відзначити, що таку відвертість від зірки фолловери зовсім не оцінили і розкритикували образ Насті. Деякі з них припустили, що просто NK вже дуже сильно хоче заміж, тому так часто виставляє всі свої принади на показ.
Фото: Більш стриманий знімок Настя розмістила в сториз (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських приміряла образ з 80-х — кислотно-рожевий костюм під металік, який складався з міні-спідниці і короткої курточки, а волосся зав'язала "мальвинкой" — трендовою зачіскою в ті роки.
Цікаво, що до цього Настя Каменських захопила ультрастильным луком в дусі 90-х.