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"Мавка": MARUV в мереживах і вінку вразила ніжним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.10.2019 - 17:28
"Мавка": MARUV в мереживах і вінку вразила ніжним образом
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка заінтригувала незвичайним луком з нового кліпу

Співачка й екс-учасниця Танці з зірками 2019 MARUV - відома любителька епатажу і провокаційних образів, яка навіть вальс примудрилася станцювати у вбранні з латексу. Артистка регулярно демонструє відверті і зухвалі луки - наприклад, під час недавньої фотосесії вона перевтілилася в ... латексного зайчика! Однак на крайньому фото в своєму Instagram дівчина постала в зовсім іншому образі.

Анна Корсун (справжнє ім'я MARUV) відображена в білій мереживній сукні, сонцезахисних окулярах і вінку на голові. В цілому знімок вийшов дуже ніжним і жіночним - ніякого латексу або стрипів. Як повідомила зірка, це кадр зі зйомок нового кліпу, так що фанати завмерли в передчутті.

"Спойлер зі зйомок одного з кліпів альбому Hellcat Story", - написала під фото виконавиця.

&quot;Мавка&quot;: MARUV в мереживах і вінку вразила ніжним образом

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Заінтриговані підписники залишили безліч захоплених відгуків, порівнявши Анну з Мавкою.

  • Фигасе, мати, красотища яка ж
  • Мавка!
  • воу воу,подайте мені мої сонцезахисні окуляри,бо я осліпну від такого сяйва
  • Ух ти, чарівний образ
  • Щира украïнічка
  • Зима близько
  • Просто шикарна
  • Неземна
  • Ух ти, чарівний образ
  • Це просто прекрасно
  • така Ніжна
  • Чекаю з нетерпінням
  • Ви така красива і класна що я не можу відірвати очі від фото

&quot;Мавка&quot;: MARUV в мереживах і вінку вразила ніжним образом&quot;Мавка&quot;: MARUV в мереживах і вінку вразила ніжним образом

Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, розкута MARUV спокусила зухвалим образом у шкірянці та ультракоротком міні.

Також MARUV поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомок кліпу "Між нами". Вона постала перед шанувальниками в образі латексної гейші з червоним ірокезом в панчохах і масивних стрипах. Співачка поділилася своїм досягненням – за 2 місяці відео зібрало на YouTube понад 5 млн. переглядів!

У шкірянці та ультракоротком міні: розкута MARUV спокусила зухвалим образ Сексуальна гейша в латексі: MARUV розбурхала мережу гарячими кадрами
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