"Мауглі та його Богиня": обраниця Холостяка 9 завела мережу жарким відео з коханим

Січень видався по-справжньому спекотним у 9-го Холостяка Микити Добриніна і його обраниці Дарії Квитковой - парочка полетіла на острів Балі в Індонезії майже на весь місяць. Закохані досліджують різні міста і цікаві місця райського містечка, встигаючи насолодитися пляжним відпочинком і відвідати місцеві пам'ятки. Так, дівчина потішила шанувальників милими фото з мавпочками.

Даша і Микита вже встигли відвідати рисові плантації, древній храм і захоплюючі дух водоспади - і все це за один день! 21-річна кохана шоумена вирішила поділитися враженнями з фанами і опублікувала на своїй сторінці в Instagram барвистий відеоролик, в якому показано їх неймовірно насичений день на Балі.

Деякі кадри вийшли дуже гарячими, а біля руїн храму Добринін і Квіткова навіть зважилися оголитися, прикриваючись лише величезними листами місцевої рослини. Крім того, пара віддалася пристрасті біля водоспаду, ніжно обнімаючись і цілуючись.

Відео: Дарія Квіткова та Микита Добринін на Балі (instagram.com/kvittkova)

"Просто відчуйте наш день на острові Балі. Він почався в 4:00 ранку, ще близько півгодини ми намагалися прийти в себе. О 04:45 ми вже сиділи в машині, щоб встигнути до світанку на рисові тераси занесені в Юнеско. В 9:00 ранку був сніданок. Кава, яку я не можу пити, і бананові панкейкі з приголомшливим виглядом. О 9:30 ми знову були в дорозі, на цей раз до храму, який колись, до посухи, стояв повністю у воді. По дорозі зупинилися біля розколотих воріт. Людей взагалі не було і ми не могли не скористатися цим шансом. На десерт ми поїхали до водоспадів. Відразу до трьох. Це неймовірна сила і краса. Довго спускалися й трусилися ноги від напруги, але воно того варте. Дякую за ці емоції", - поділилася враженнями Даша.

Підписники дівчини залишилися в повному захваті від відео і поспішили висловити свої емоції в коментарях.

Мауглі та його Богиня

Дуже круте відео

Яка ж неймовірна краса, ві вогонь

Просто аж дух захоплює хочеться дивитися знову і знову. ви такі милі, дивишся на вас і віриш у щирість

Як красиво

Вау це нереально класно. Ви дуже гарні

До мурашок.

Надзвичайно красива ваша пара та все навкруги

Вау , прям як уривок фільму

Вау, як же гарно

Які ви, ну просто) дивитися на вас одне задоволення)

Дуже красиво і романтично

Ну шо це за така краса!

Про вашу пару можна знімати фільм, він буде захоплюючим

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що Даша Квіткова трепетно привітала коханого з днем народження і влаштувала для нього фото - і видеомарафон з побажаннями.