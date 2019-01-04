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"Матюки і образи": Ольга Горбачова гостро відреагувала на закиди недоброзичливців

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 21:38
"Матюки і образи": Ольга Горбачова гостро відреагувала на закиди недоброзичливців
Фото: Ольга Горбачова (instagram.com/gorbachovaolga)

Співачка не залишила без уваги образливі випади хейтеров на адресу її нового кліпу "Лучшая в мире"

Популярна телеведуча і співачка Ольга Горбачова вирішила не мовчати і дала  відсіч хейтерам, які розкритикували її іронічний кліп на пісню "Найкраща в світі". Послання для недоброзичливців вона залишила на своїй сторінці в Instagram.

Артистка відзначила, що не очікувала такої негативної реації на нову роботу, але потік образ і навіть мірних слів на її адресу зовсім вибив Ольгу з колії. Ведуча навіть захворіла, прийнявши близько до серця все, що відбувається.

"Всі ці свята я провела з температурою, так як виявилася зовсім не готова до негативу, який полився в бік прем'єри "Лучшая в мире". Кліп зробили веселий, радісний, святковий, і раптом вовкулаків повилазило в рази більше, ніж на кліп "Повезло", наприклад... Та робота і, правда, була провокаційною, спірною по темі і тільки для людей з розширеною свідомістю. А в "Лучшая в мире", здавалося б, все просто... Але зі мною сталася чистий психосоматика! Горло обклала від всіх невисловлених слів на адресу образ, матів і посыланий", - зізналася співачка.

Вона обмовилася, що втомилася видаляти принизливі коментарі, які буквально сипалися на неї, але краще себе від цього відчувати не стала.

&quot;Матюки і образи&quot;: Ольга Горбачова гостро відреагувала на закиди недоброзичливців

Фото: Ольга Горбачова (instagram.com/gorbachovaolga)

"Я навіть перестала чистити коменти, так як їх кількість ставала нереальною (тут, правда, моя команда озеленювачів виступила єдиним фронтом, сказала, що не дасть загидити нашу планету і провела зачистку всіх - на ютюб, фб та інст. Але горлу не стало не легше", - заявила ведуча.

На допомогу до Горбачової поспішив з порадою її мудрий чоловік і продюсер Юрій Нікітін. Він порекомендував жінці розібратися в істинних причинах нападок.

"Поки мій мудрий гуру Юрій Нікітін не пояснив, що взагалі-то всіх цих людей дратую не я, а змісти, які закладено в пісню. Вони не справляються саме з ними, і несвідомо нападають на мене. На тому і порішили! Що "Лучшая в мире" - хіт тільки для найкращих в світі. Закінчую рік какашки, починаю все з чистого папірця!" - оптимістично підсумувала артистка.

Підписники Горбачової почали активно її підбадьорювати і порадили їй не засмучуватися через критичних зауважень недоброзичливців.

&quot;Матюки і образи&quot;: Ольга Горбачова гостро відреагувала на закиди недоброзичливців

Фото: Ольга Горбачова (instagram.com/gorbachovaolga)

"Ольга, дякую за мудрі речі з гумором! Для тих, хто чує і відчуває Ви донесли ідею!", "І все ж добре, що ми в балансі і на кожного "вовкулака" є свій "озеленювач". Думаю, вони зовсім не Ваша творчість відображають і не приймають, а самих себе", "Караван іде, собаки гавкають! Одужуйте", "Дивно, що з гумором у багатьох дійсно погано. І навіть відображення суті кліпу (а в житті так і буває) не є привід для обурення, а навпаки посил і замислитися над своїми діями", - відзначали шанувальники артистки.

&quot;Матюки і образи&quot;: Ольга Горбачова гостро відреагувала на закиди недоброзичливців

&quot;Матюки і образи&quot;: Ольга Горбачова гостро відреагувала на закиди недоброзичливців

Скріншоти коментарів (instagram.com/gorbachovaolga)

Нагадаємо, що до недоброзичливців з розгромною промовою також звернулася популярна співачка Анна Седокова.

До речі, не стала мовчати і Ольга Фреймут. Вона пішла радикальним шляхом, показавши на своїй сторінці в соцмережі тих, хто особливо дошкуляє їй критичними зауваженнями.

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