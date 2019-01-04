"Маты и оскорбления": Ольга Горбачева остро отреагировала на выпады недоброжелателей

Фото: Ольга Горбачева (instagram.com/gorbachovaolga)

Певица не оставила без внимания оскорбительные выпады хейтеров в адрес ее нового клипа "Лучшая в мире"

Популярная телеведущая и певица Ольга Горбачева решила не молчать и дала отпор хейтерам, раскритиковавший ее ироничный клип на песню "Лучшая в мире". Послание для недоброжелателей она оставила на своей странице в Instagram.

Артистка отметила, что не ожидала такой негативной реации на новую работу, но поток оскорблений и даже мерных слов в ее адрес совершенно выбил Ольгу из колеи. Ведущая даже заболела, приняв близко к сердцу все происходящее.

"Все эти праздники я провела с температурой, так как оказалась совершенно не готова к негативу, который полился в сторону премьеры "Лучшая в мире". Клип-то сделали весёлый, радостный, праздничный, и вдруг вурдалаков повылазило в разы больше, чем на клипе "Повезло", например... Та работа и, правда, была провокационной, спорной по теме и только для людей с расширенным сознанием. А в "Лучшая в мире", казалось бы, все просто... Но со мной случилась чистая психосоматика! Горло обложило от всех невысказанных слов в адрес оскорблений, матов и посыланий", - призналась певица.

Она оговорилась, что устала удалять унизительные комментарии, которые буквально сыпались на нее, но лучше себя от этого чувствовать не стала.

Фото: Ольга Горбачева (instagram.com/gorbachovaolga)

"Я даже перестала чистить комменты, так как их количество становилось нереальным (тут, правда, моя команда озеленителей выступила единым фронтом, сказала, что не даст загадить нашу планету и провела зачистку всех - на ютюб, фб и инста. Но горлу моему легче не стало", - посетовала ведущая.

На помощь к Горбачевой поспешил с советом ее мудрый муж и продюсер Юрий Никитин. Он порекомендовал жене разобраться в истинных причинах нападок.

"Пока мой мудрый гуру Юрий Никитин не пояснил, что вообще-то всех этих людей выбешиваю не я, а смыслы, которые закладываю в песню. Они не справляются именно с ними, и неосознанно нападают на меня. На том и порешили! Что "Лучшая в мире" - хит только для лучших в мире. Заканчиваю год какашки, начинаю все с чистой бумажки!" - оптимистично подытожила артистка.

Подписчики Горбачевой начали активно ее подбадривать и посоветовали ей не расстраиваться из-за критических замечаний недоброжелателей.

Фото: Ольга Горбачева (instagram.com/gorbachovaolga)

"Ольга, спасибо за мудрые вещи с юмором! Для тех, кто слышит и чувствует Вы донесли идею!", "И все же, хорошо, что мы в балансе и на каждого "вурдалака" есть свой "озеленитель". Думаю, они вовсе не Ваше творчество отражают и не принимают, а самих себя", "Караван идет - собаки лают! Выздоравливайте", "Странно, что с юмором у многих действительно плохо. И даже отображение сути клипа (а в жизни так и бывает) не есть повод для возмущения, а наоборот посыл и задуматься и над своими действиями", - отмечали поклонники артистки.

Скриншоты комментариев (instagram.com/gorbachovaolga)

Напомним, что к недоброжелателям с разгромной речью также обратилась популярная певица Анна Седокова.

К слову, не стала молчать и Ольга Фреймут. Она пошла радикальным путем, показав на своей странице в соцсети тех, кто особо досаждает ей критическими замечаниями.