Ольга Горбачева в новом клипе рассказала истории лучших женщин в мире

Видео: канал Ольги Горбачевой на YouTube

Украинская певица и телеведущая Ольга Горбачева представила новый клип об уникальных и неповторимых женщинах "Лучшая в мире". В видео она сумела в оригинальной манере поднять извечную тему поиска женского счастья.

В видео певица "обсудила" с поклонниками обратную сторону женских тренингов, и поддержали ее в этом другие украинские знаменитости: актрисы Ольга Сумская, Тамара Яценко и актриса Нина Набока, певицы Слава и Виктория из "НеАнгелов" и Саша Зарицкая из группы "KAZKA", артистка Айна Вильберг, телеведущая и модель Виктория Марэ, радиоведущая Анна Свиридова и блоггер Анна Алхим.

Фото: пресс-служба Ольги Горбачевой

Фото: пресс-служба Ольги Горбачевой

Фото: пресс-служба Ольги Горбачевой

Фото: пресс-служба Ольги Горбачевой

Ольга рассказала, что послужило для нее источников вдохновения, а также призвала всех девушек и женщин ценить себя и помнить, что все для счастья у них уже есть и не стоит искать ответы на личные вопросы извне.

"Каждая из нас - лучшая в мире! Но мы себя мало знаем, плохо понимаем и не совсем ценим. В поисках счастья и гармонии мы начинаем опираться на чужой опыт. Мы ищем, на какую личность, книгу или фильм ориентироваться в жизненном выборе. А ведь это наша уникальная жизнь, и все в нас есть для счастья изначально!", - отметила певица.

Фото: пресс-служба Ольги Горбачевой

Режиссером клипа стала Ната Пятыгина. Она смогла показать в видео утрированную, но поучительную историю женщин, которые ищут ответы на животрепещущие вопросы у различных гуру и специалистов, но не осознают, что они сами для себя лучшие советчики и лишь они знают, что на самом деле им нужно. Примечательно, что в основу сюжета легли истории из реальной жизни, подслушанные на мастер-классах Горбачевой.

Фото: пресс-служба Ольги Горбачевой

Одну из главных ролей в клипе "Лучшая в мире" сыграла Ольга Сумская, которая показала на экране деятельного организатора женского фестиваля.

Фото: пресс-служба Ольги Горбачевой

"Мы, конечно, дурачились на съемках, но делали это только для того, чтобы показать, как женщины попадают в зависимость от тренеров, авторитетов, и уходят от себя, от своей сути. Самое смешное и грустное, что большинство неверно трактует услышанное на тренингах, а затем в отношениях "подгоняет задачку под ответ", - рассказала актриса.

Фото: пресс-служба Ольги Горбачевой

Также своими впечатлениями о съемочном процессе поделилась и Слава Каминская.

"Я много снимаюсь в кино последнее время и получила большое удовольствие от сценария. Мне кажется, Оля вернулась в этом клипе к самой себе и своему ироничному стилю, который сделал успешным ее проект "Арктика", - считает артистка.

Также в сеть попали забавне ролики-тизеры новой видоработы Горбачевой.

Видео: канал Ольги Горбачевой на YouTube

Видео: канал Ольги Горбачевой на YouTube

Видео: канал Ольги Горбачевой на YouTube

Видео: канал Ольги Горбачевой на YouTube

Напомним, что летом Ольга Горбачева и Юрий Никитин отметили годовщину свадьбы. Пара обменялась памятными подарками, а певица посвятила муже свою новую видеоработу в рамках специального проекта "Белая стихия".

Ранее Ольга Сумская показала закулисные фото со съемок клипа "Лучшая в мире". На снимках она позирует вместе с певицами из группы "НеАнгелы" Славой и Викторией. Поклонники восхитились прекрасным внешним видом неувядающей актрисы.

Также певица Слава Каминская поделилась историей судьбоносного знакомства со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.