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"Машина перекинулася": Павло Зібров розповів незвичайну історію зі свого життя

Lite » Зірки 06.12.2018 - 09:41
"Машина перекинулася": Павло Зібров розповів незвичайну історію зі свого життя
Фото: РБК-Україна

Дії розгорталися в Києві на Європейській площі

Український співак, Народний артист України Павло Зібров розповів про незвичайну ситуацію, яка сталася з ним в одну з новорічних ночей. Виконавець поділився історією, як він перекинувся в машині, передає Сьогодні.

Пригода, за словами самого Зіброва, відбулася 25-27 років тому у Києві, на площі Ленінського комсомолу, яка повністю покрилася льодом. Виконавець зі своїми колегами вже відіграли один передноворічний концерт і поспішали на наступний. Однак при повороті водій не зміг впоратися з машиною і її занесло в замет.

&quot;Машина перекинулася&quot;: Павло Зібров розповів незвичайну історію зі свого життя

"Машина перекинулася на бік. В автомобілі був я, Дід Мороз і водій. На щастя, ніхто не постраждав. Всі ми, зазначу, були напідпитку. Допоміг нам міліціонер, який підійшов до машини через якийсь час. А на годиннику тоді було без десяти дванадцять!", – згадує артист не без посмішки.

Нагадаємо, що Павло Зібров поділився відвертою карикатурою. В кадрі можна побачити картинку із зображенням легендарних усов Павла і оголених жінок з річками між ніг.

Раніше Павло Зібров розповів про нове захоплення після Танців з зірками.

До речі, Павло Зібров розповів, чим планує займатися після шоу.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (video.rbc.ua)

 

 

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