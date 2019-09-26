Маша Єфросиніна поділилася правилами свого переходу в холодний період

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча згадала про свою рубрику "моя п'ятірочка"

Маша Єфросиніна раніше регулярно вела в мережі рубрику "моя п'ятірочка", де ділилася правилами та порадами з різних сфер життя. Останнім часом ведуча трохи забула про неї, проте з приходом осені знову вирішила відродити. На своїй сторінці в Instagram артистка, яка раніше розкрила головний плюс популярності, поділилася яскравим фото і своїми правилами переходу в холодний період.

На знімку Маша відображена в бежевій водолазці і жовтих штанях, а також босоніж. Телезірка прийняла завзяту спортивну позу і весело сміється. До речі, спорт - один із пунктів її нової "п'ятірочки", адже ніхто не хоче набрати зайву вагу.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"За останні два дні мене десять разів запитали, коли буде нова #мояПятерочка? Я сама не очікувала, що почути це питання виявиться до біса приємно)) Хоча мені давно здається, що рубрика в ютьюб трохи зжила себе - ну, що ще можна розповісти, коли ти зізнався у всіх своїх недоліках і поглядах? Але від радості великої, що ви рубрику все-таки пам'ятаєте, я вирішила поділитися сьогодні п'ятьма правилами свого переходу в холодний період: ⠀

-1 Обов'язково показатися своєму терапевту! Осінь і весна-періоди загострень всіх хронічних проблем! Так що аналіз здала, і спокійно на зимівлю :) ⠀

— 2. Контроль солодкого! Починає холоднішати - жопа хоче наростати! Якщо з'їдений влітку тортик можна було "виходити" по парку, та ще й спітніти при спеці, то з похолоданням тільце не хоче ніякої прогулянки, а тортик відкладає в утеплювальний коло на пузі! ⠀

-3. Лягати раніше спати! Ну чому, чому, чому ти такий виспався, випив кави, сходив на тренування, провів кілька зустрічей і.... заснув у машині як студентка після триденного гульдебаса на випускному? Відповідь дивись вище - перебудова організму! Тому дай йому вкрай важливі дві години до півночі - з ними він виспиться куди ефективніше. Ну, постарайтеся дивитися на одну серію серіалу менше і засипати близько 22.00! ⠀

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

— 4. Одягайтеся красиво і яскраво! Багато пояснювати не буду, самі подумайте - ми живемо в дивно - несправедливому кліматі: з купальників в пуховик; з пуховика в босоніжки!!! Тому ті рідкісні тижні міжсезоння, що нам даються, треба використати з толком - сукні з чобітьми, тренчи з черевиками та костюми з хустками - стати зірками стритстайла - перш за все для СЕБЕ ! Попереду півроку холодів! У підштаниках з начосом сильно не помодничаешь⠀

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

-5. Спорт. Природна тяга до руху скорочується! Вже, як літом, не пройдеш пішки півміста, а викликаєш таксі або чекаєш транспорт! Тому плюс одна/дві тренування в тиждень! Але тільки тими фіз.навантаженнями, які приносять задоволення, а не ненависть до всіх накачаним чоловіків тільки від того, що вони нагадують вашого тренера Валеру", - детально розписала Єфросиніна план дій.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники тут же почали дякувати Маші за корисні поради і натхнення.

Маша ви надихаєте жінок! Спасибі

Вас завжди цікаво читати)) іноді мені здається, що я знала Вас все життя

Супер! Коротко і доступно!

Супер!!! Гарні поради!!!

Обожнюю рубрику моя щаслива, вона явно себе не віджила

Дуже добрі й корисні поради, дякую!

Дуже тонко і красиво, і фото і текст. Як же мені подобається читати ваш повноцінний пост, а не просто підпис до фото

Як все влучно і вчасно!

обожнюю, Маша, ви супер мотиватор！

Маша, обожнюю Вас!!!

Машенька, ви супермотиватор. Депресія - не, не чув))

наша Розумничка!!!!!!

Ві - неймовірна

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

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