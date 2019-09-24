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Маша Єфросиніна підкорила стильним луком і кумедною історією про чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.09.2019 - 09:43
Маша Єфросиніна підкорила стильним луком і кумедною історією про чоловіка
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча приміряла трендовий брючний костюм

Останнім часом Маша Єфросиніна стала все частіше ділитися моментами свого сімейного життя - милими і зворушливими кадрами з чоловіком і дітьми (навіть показала рідкісне фото з дочкою Наною, яка воліє залишатися в стороні від публічної уваги), а також відвертими історіями.

На своїй сторінці в Instagram ведуча поділилася барвистим знімком, на якому зображена в стильному streetstyle образі. Маша позує на одній з київських вулиць в ефектному брючному костюмі рожевого кольору. Яскравий лук вона доповнила білою футболкою під піджак, босоніжками на підборах і маленькою сумочкою.

Єфросиніна дивиться в бік від камери і щасливо посміхається. У підписі до публікації вона поділилася цікавим діалогом зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим.

"— Я: Тімур, а я от в дитинстві мріяла вийти заміж за Сєрова!
— Чоловік: А хто такий Засєров?" - пише теледіва.

Маша Єфросиніна підкорила стильним луком і кумедною історією про чоловіка

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники Маші захоплюються її образом і позитивністю, а також почуттям гумору її чоловіка, і діляться своїми об'єктами зітхання в дитинстві.

  • Чоловікові прям 100 балів за підняття настрою
  • Який дотепний чоловік
  • Спеціально поприкалувався))
  • Дуже стильно
  • А я за Талькова)
  • Збиралася за ним на край світу йти, так мамі в 5 років і сказала...)))
  • Обожнюю вашого Тимура!
  • І я мріяла в дитинстві заміж за Сєрова!!!!!! Ну треба ж)))))
  • А я в дитинстві була закохана в Малініна
  • Мій би сказав так само
  • - Це той, чиї весілля походили під пісню: Я люблю тебе до сліз. Він вже тоді тонко натякав про шлюб
  • А мені подобався Зібров

Маша Єфросиніна підкорила стильним луком і кумедною історією про чоловіка

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна у вишиванці зворушила ніжністю з чоловіком. Пара побувала на святкуванні дня народження колеги і подруги Маші Каті Осадчої.

Раніше Маша Єфосиніна задалася важливими питаннями на тему відносин між батьками і дітьми.

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