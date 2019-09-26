Маша Ефросинина поделилась правилами своего перехода в холодный период

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая вспомнила о своей рубрике "моя пятерочка"

Маша Ефросинина раньше регулярно вела в сети рубрику "моя пятерочка", где делилась правилами и советами из разных сфер жизни. В последнее время ведущая немного забыла про нее, однако с приходом осени вновь решила возродить. На своей странице в Instagram артистка, которая ранее раскрыла главный плюс популярности, поделилась ярким фото и своими правилами перехода в холодный период.

На снимке Маша запечатлена в бежевой водолазке и желтых брюках, а также босиком. Телезвезда приняла задорную спортивную позу и весело смеется. К слову, спорт - один из пунктов ее новой "пятерочки", ведь никто не хочет набрать лишний вес.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"За последние два дня меня десять раз спросили, когда будет новая #мояПятёрочка? Я сама не ожидала, что услышать этот вопрос окажется чертовски приятно)) Хотя мне давно кажется, что рубрика в ютьюбе чуть изжила себя - ну, что еще можно рассказать, когда ты признался во всех своих недостатках и взглядах? Но от радости большой, что вы рубрику все-таки помните, я решила поделиться сегодня пятью правилами своего перехода в холодный период: ⠀

—1. Обязательно показаться своему терапевту! Осень и весна-периоды обострений всех хронических проблем! Так что анализ сдала, и спокойно на зимовку :) ⠀

— 2. Контроль сладкого! Начинает холодать- жопа хочет нарастать! Если съеденный летом тортик можно было "выходить" по парку, да еще и вспотеть при жаре, то с похолоданием тельце не хочет никакой прогулки, а тортик откладывает в утеплительный круг на пузе! ⠀

—3. Ложиться раньше спать! Ну почему, почему, почему ты такой выспался, выпил кофе, сходил на тренировку, провёл несколько встреч и.... заснул в машине как студентка после трёхдневного гульдебаса на выпускном? Ответ смотри выше - перестройка организма! Поэтому дай ему крайне важные два часа до полуночи- с ними он выспится куда эффективнее. Ну, постарайтесь смотреть на одну серию сериала меньше и засыпать около 22.00! ⠀

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

— 4. Одевайтесь красиво и в яркое! Много объяснять не буду, сами подумайте - мы живем в удивительно- несправедливом климате: с купальников в пуховик; из пуховика в босоножки!!! Поэтому те редкие недели межсезонья, что нам даются, надо использовать с толком- платья с сапогами, тренчи с ботинками и костюмы с платками - станьте звездами стритстайла- прежде всего для СЕБЯ ! Впереди полгода холодов! В подштанниках с начёсом сильно не помодничаешь.⠀

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

—5. Спорт. Естественная тяга к движениям сокращается! Уже, как летом, не пройдешь пешком полгорода, а вызываешь такси или ждешь транспорт! Поэтому плюс одна/две тренировки в неделю! Но только теми физ.нагрузками, которые приносят удовольствие, а не ненависть ко всем накачанным мужчинам только от того, что они напоминают вашего тренера Валеру", - подробно расписала Ефросинина план действий.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики тут же принялись благодарить Машу за полезные советы и вдохновение.

Маша вы вдохновляете женщин! Спасибо

Вас всегда интересно читать)) иногда мне кажется, что я знала Вас всю жизнь

Супер! Кратко и доступно!

Супер!!! Гарні поради!!!

Обожаю рубрику моя пятерочка, она явно себя не изжила

Очень добрые и полезные советы, спасибо!

Очень тонко и красиво, и фото и текст. Как же мне нравится читать ваш полноценный пост, а не просто подпись к фото

Як все влучно і вчасно!

обожаю, Маша, вы супер мотиватор！

Маша, обожаю Вас!!!

Машенька, вы супермотиватор. Депрессия - не, не слышал))

Умничка наша!!!!!!

Ви - неймовірна

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

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