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Де рожева жуйка? Маша Єфросиніна станцювала "божевільний" танець 90-х (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.04.2019 - 12:12
Де рожева жуйка? Маша Єфросиніна станцювала "божевільний" танець 90-х (відео)
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Маші виступили "експертами з 90-х"

Маша Єфросиніна розвеселила своїх шанувальників і продемонструвала відмінне почуття гумору, ще й в доповненні з самоіронією. Єфросиніна не боїться час від часу подуріти на камеру і опублікувати результат веселощів на своїй instagram-сторінці.

На одному з недавніх відео Маша "перевершила очікування" і показала дивний танець. Так, на короткому відео Єфросиніна постала в образі "дівчини з 90-х". На Маші – кислотні кольорові лосини, помаранчевий купальник, надітий поверх. Довершує образ коротка джинсова куртка "варенка", щедро декорована паєтками та блискітками.

При цьому у Маші в руках касетный плеєр, до якого приєднані сині навушники. Зачіска – "мальвіна". І дуже яскравий кислотний макіяж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ситуація - Дев'яності...

A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) on

Забавна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, що стосується макіяжу. У розділі сторіз Маша опублікувала кілька відео, на яких постає "у всій красі". Телеведуча також нафарбувалася в дусі 90-х – зелено-жовті тіні, яскрава помада і олівець для губ, що разюче відрізняється від тону помади. У волоссі – пов'язка з леопардовим принтом і рожевим декором. Загалом, справжня "діва 90-х".

Яскрава Маша Єфросиніна

Яскрава Маша Єфросиніна

Яскрава Маша Єфросиніна

Звичайно ж, шанувальники телеведучої не змогли пройти повз такого експромту. Багатьох її витівка розсмішила.

  • "А челочку лаком напетушить!?"
  • "Не хватает голубых теней с перломутром до бровей"
  • "Вырезы купальника повыше надо"
  • "А де рожева жуйка? "Хуба буба" або "Шок"
  • "Шедеврально. Маша, хочу такі ж коси блискучі"
  • "А где сумочка на полу? И "Весна" магнитофончик в руке! В кураже!"
  • "Спасибо, зарядили настроением)))"
  • "Резинку для волос надо ярче))) салатовую или розовую, ну и тени поярче"
  • "Какая вы классная!"
  • "Зарядилась позитивом с самого утра, супер"
  • "Челку еще зубной пастой ставили на дыбы.... чтоб наверняка!"
  • "Где вы нашли плеер?!"
  • "Улыбнуло)) Маша, вы супер!"
  • "Вау, подумала Маша в 19 лет, отлично выглядите"
  • "А как же серьги-кольца, желательно пластик"

Нагадаємо, раніше босонога Маша Єфросиніна показала ідеальне літнє плаття.

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