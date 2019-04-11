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Золоті слова: Маша Єфросиніна лаконічно пояснила, як здійснити мрії

Lite » Стиль життя 11.04.2019 - 15:27
Золоті слова: Маша Єфросиніна лаконічно пояснила, як здійснити мрії
Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Шанувальники Єфросиніної продовжили її цитату

Маша Єфросиніна відома не тільки як телеведуча і, останнім часом особливо активно, блогер. Вона також дуже активно виступає з різними майстер-класами та виступами по всій Україні, під час яких ділиться з глядачами життєвим досвідом, різними знаннями, спостереженнями і, звичайно ж, мотивацією.

Так, на своїй instagram-сторінці Маша Єфросиніна опублікувала лаконічний знімок: без підпису або стильного образу. Важливо на ньому – цитата.

"Мрії не працюють, поки не працюєш ти", - гласить підпис на дошці, ярдом з якою стоїть телеведуча.

Маша Єфросиніна

Маша Єфросиніна ділиться мотивацією (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої подякували їй за цей "поштовх" і залишили свої міркування:

  • Золоті слова, Марічко!
  • Все вірно. Щоб бути успішним, потрібно орати!
  • Треба скрізь прибрати частинку НЕ)
  • 100% Працюємо над собою!
  • Так, так і ще раз так!
  • Це вірно. Ми порожні і нудні, і марні, якщо немає в Нас Мрії!
  • Маша, очень понравилось! Довольно таки мотивирующе. Коротко и в самое сердце, мало мечтать, пахать нужно. Вы об это знаете как никто!
  • Пішла працювати)
  • Мечта как огонек, всегда в голове как маячек. Главное хотеть! Хотеть жить и тогда заставлять себя не придется. Убрать токсичных людей из окружения и фокусироваться на главном. Мысли тоже нужно держать в порядке.
  • Важливіше всього досягати своїх цілей)
  • Абсолютно згодна! Тільки ми творці власного щастя!

Нагадаємо, що до цього стильна Маша Єфросиніна поділилася надихаючим лайфхаком.Телеведуча зізналася, що кожен день намагається розгледіти красу у всіх і у всьому.

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