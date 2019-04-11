Золоті слова: Маша Єфросиніна лаконічно пояснила, як здійснити мрії

Шанувальники Єфросиніної продовжили її цитату
Маша Єфросиніна відома не тільки як телеведуча і, останнім часом особливо активно, блогер. Вона також дуже активно виступає з різними майстер-класами та виступами по всій Україні, під час яких ділиться з глядачами життєвим досвідом, різними знаннями, спостереженнями і, звичайно ж, мотивацією.
Так, на своїй instagram-сторінці Маша Єфросиніна опублікувала лаконічний знімок: без підпису або стильного образу. Важливо на ньому – цитата.
"Мрії не працюють, поки не працюєш ти", - гласить підпис на дошці, ярдом з якою стоїть телеведуча.
Маша Єфросиніна ділиться мотивацією (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники ведучої подякували їй за цей "поштовх" і залишили свої міркування:
Нагадаємо, що до цього стильна Маша Єфросиніна поділилася надихаючим лайфхаком.Телеведуча зізналася, що кожен день намагається розгледіти красу у всіх і у всьому.